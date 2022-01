Basbarytonista Gerald Finley vystoupí v Praze za doprovodu Julia Draka

Praha - Ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupí 16. ledna kanadský basbarytonista Gerald Finley. Spolu s klavíristou Juliem Drakem představí tvorbu vídeňských mistrů Franze Schuberta a Hugo Wolfa, ale také v české premiéře nejnovější písňový cyklus současného britského autora Marka-Anthonyho Turnage. Spojnicí celého programu je obdiv k dílu Williama Shakespeara. ČTK o tom informoval mluvčí České filharmonie (ČF) Luděk Březina.

Recitál připravil Finley spolu Drakem, jenž doprovází přední světové umělce. Program, který na přelomu ledna a února pětkrát zazní také na turné po USA, propojují písně inspirované dramaty i sonety Williama Shakespeara, jehož pro střední Evropu v druhé polovině 18. století objevilo německé předromantické hnutí Sturm und Drang. V první půlce koncertu tak nebudou chybět básně Johanna Wolfganga von Goetha zhudebněné Franzem Schubertem či Hugo Wolfem přetlumočené verše Eduarda Mörikeho, který byl za svého života považován za nejvýznamnějšího německého lyrika po Goethovi.

V druhé polovině koncertu Finley a Drake provedou cyklus písní Without Ceremony na motivy textů Thomase Hardyho od Marka-Anthonyho Turnage, jehož premiéra se uskutečnila ve Vídni loni 16. listopadu a v Praze zazní poprvé. Poslední blok programu, který nese název Shakespeare in Lov, se vrací v písních Thomase Morleye, Ericha Wolfganga Korngolda, Einojuhaniho Rautavaara, Michaela Tippetta, Madeleine Dringové a Coleho Portera k Shakespearovi.

Kanadský basbarytonista Finley je díky svým vystoupením v předních operních i koncertních domech i četným nahrávkám pokládán za jednoho z nejvýznamnějších umělců současnosti. Jeho profesní dráha zahrnuje operní, koncertní i písňový repertoár, při kterém spolupracuje s uznávanými skladateli, dirigenty a orchestry. Do konce sezony ho vedle amerického turné čekají vystoupení v Bavorské státní opeře, v Metropolitní opeře, ve Vídeňské státní opeře a Konzerthausu.

V Praze nevystoupí Finley poprvé. V říjnu 2012 provedl na dvou koncertech ČF Pět raných písní Gustava Mahlera v instrumentaci Luciana Beria. Na post šéfdirigenta a uměleckého ředitele prvního českého orchestru se tehdy po dvaceti letech vracel Jiří Bělohlávek.

V rámci recitálové řady Českého spolku pro komorní hudbu se do konce 127. sezony vedle vystoupení Finleyho uskuteční ještě dva koncerty – 20. února vystoupí houslista Josef Špaček za doprovodu Federica Colliho a 24. dubna za doprovodu čínské klavíristky Wang Jü-ťa. Před těmito dvěma recitály se uskuteční i koncerty z dalších spolkových cyklů. Původně avizovaný americký Juilliard String Quartet do Prahy nepřijede. Z důvodu vývoje pandemické situace zrušil své výroční evropské turné plánované při příležitosti 75 let od založení.