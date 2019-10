Barvou poškozený památník v Brně kdosi očistil, ne však dokonale

Brno - Barvou poškozený památník padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli kdosi očistil. Není to ale dokonalé, barva zůstala například ve spárách, řekl dnes ČTK mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Vzhledem k tomu, že pomník je kulturní památkou, celý proces očištění musí posoudit památkáři. Zřejmě ve středu památník někdo polil červenou barvou, případ vyšetřuje policie.

"Na místě se byl podívat pracovník z našeho odboru životního prostředí. Zjistil, že to někdo svépomocí vyčistil, nicméně ne dokonale. Barva zůstala například ve spárách, takže se počká na stanovisko odboru památkové péče a zřejmě se to bude muset ještě odborně dočistit," uvedl Poňuchálek. Stanovisko by památkáři podle něj vydávali stejně, a to i kdyby památník takto očištěn nebyl.

Škoda podle něj ještě vyčíslená není. Bude známá až po započtení nákladů na opravu. "Budou záviset na stanovisku památkářů, a to podle případné potřeby práce restaurátora a podobně," uvedl mluvčí.

Poškození památníku padlým rudoarmějcům ve středu hlídce strážníků v Králově Poli nahlásil muž, který tam uklízel ulici. "Strážníci vzápětí uviděli, že pomník v Božetěchově ulici pokrývá ve spodní části červená barva, která místy ještě stékala," uvedl ve čtvrtek Pavel Šoba z tiskového oddělení strážníků. Barva je ve spodní části pomníku nad nápisem. Případ pro podezření ze spáchání trestného činu předali strážníci státní policii.

Policisté i kriminalisté na případu pracují. Vyšetřujeme ho jako poškození cizí věci, řekl dnes ČTK mluvčí policie Pavel Šváb. V případě uznání viny u soudu by za tento trestný čin pachateli hrozilo až roční vězení.

Starostka městské části Královo Pole Karin Karasová (ANO) dnes označila poškození památníku za politováníhodnou situaci, kterou vyšetřuje policie. "Vedení městské části Brno-Královo Pole tento čin odsuzuje," uvedla Karasová pro ČTK.

Poškození pomníku rudoarmějců odsoudilo i ruské velvyslanectví v Praze, čin označilo za barbarskou výtržnost a pokus o poškození rusko-českých vztahů.

Jde o druhý podobný případ v tomto týdnu. V Ostravě ve stejný den někdo poničil barvou památník Rudé armády v Komenského sadech. Ruská ambasáda odsoudila i tento případ, podobně jako dřívější poškození sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6. Vandalství ve čtvrtek odsoudil také český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).