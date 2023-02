Barva žaber mrtvých ryb z Bečvy nenasvědčovala otravě kyanidem, uvedl rybář

Vsetín - Barva žaber mrtvých ryb z řeky Bečvy v den havárie nenasvědčovala otravě kyanidem. U vsetínského okresního soudu, který otravu z neděle 20. září 2020 projednává, to dnes uvedl rybář Stanislav Pernický. V den havárie se u řeky pohyboval. Je přesvědčený, že zdroj otravy byl podstatně níže, než je výpust firmy Energoaqua, která je spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou v případu obžalovaná. Podle žalobce způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to minimálně na 37 kilometrech řeky.

O otravě se předseda místní organizace rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku dozvěděl v neděli v poledne. Řekl, že po pěti minutách byl u řeky, kde už v tu dobu byly stovky uhynulých ryb. Živé ryby podle Pernického trhaně plavaly všemi směry, lapaly po vzduchu, některé vyskakovaly na břeh. Spolu s kolegy v den otravy z řeky poblíž silničního mostu u Hustopečí nad Bečvou vylovili asi 500 kilogramů mrtvých ryb. "Ani jedna z ryb, které jsme vytáhli z vody, neměla žábra barvy zralých třešní, což je charakteristické pro otravu kyanidem. Naopak ryby měly žábra ve světlejší barvě," řekl Pernický.

Stejně jako už dříve někteří jiní rybáři u soudu řekl, že u řeky v době otravy cítil zápach chlóru nebo dezinfekce. Cítil jej prý i v dalších dnech, měl zdravotní problémy s nosní sliznicí a vysušené ruce. Jako mnoho jeho kolegů, také Pernický potvrdil, že první ryby začaly hynout v úseku mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní na Vsetínsku, tedy asi 3,5 kilometru od kanálu společnosti Energoaqua, kterým se podle žalobce jedovaté látky do vody dostaly.

V souvislosti s havárií kritizoval Pernický počínání vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Uvedl, že rybáři u Hustopečí nad Bečvou v době otravy odebrali do vypláchnutých PET lahví vzorky vody a předali je pracovnici vodoprávního úřadu. Tvrdil, že jí rybáři řekli, kdy, kde a jak byly vzorky odebrané. Pracovnice Městského úřadu v Hranicích na Přerovsku, která vzorky převzala, však u soudu už dříve uvedla, že je jako neprůkazné spolu s pracovníkem ČIŽP vylili a odebrali nové. Bylo to však se značným časovým odstupem. "Vzorky vody mohly sloužit k tomu, aby se zjistilo, jaká látka otrávila ryby ve vodě," řekl Pernický.

Kriticky se vyjádřil i k práci policie. "My jsme byli jedni z prvních ohlašovatelů havárie na řece Bečvě. Je paradoxní, že policie nás vyslechla on-line až po 42 dnech. Nemyslím si, že to je věc obvyklá a správná," uvedl Pernický. Hlavní líčení pokračuje výpověďmi dalších svědků.

Zmocněnec obžalované firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu v kauze odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.