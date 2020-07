Barum rallye se v srpnu ve Zlíně neuskuteční, pojede se za rok

Zlín - Barum Czech rallye Zlín se letos na konci srpna neuskuteční. Pořadatelé se rozhodli jubilejní 50. ročník akce, která je součástí českého i evropského šampionátu, přeložit na příští rok. Vedle ekonomických důvodů se obávali i možných budoucích omezení v souvislosti s pandemií koronaviru.

"Momentálně nevíme, jak by vše vypadalo, kdyby v našem kraji začala platit omezující opatření, která platí nyní například v Moravskoslezském kraji," uvedl zástupce ředitele soutěže Jan Regner na dnešní tiskové konferenci ve Zlíně. "Cítíme, že když se 50. ročník udělá příští rok, bude to důstojné. Nevíme, zda je správné rozhodnutí ano nebo ne, to nám ukáže až budoucnost," přiznal Regner.

Barum Czech rallye Zlín se měla uskutečnit od 28. do 30. srpna jako třetí díl českého i evropského šampionátu.