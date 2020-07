Barum rallye se v srpnu ve Zlíně neuskuteční, pojede se za rok

Zlín - Barum Czech rallye Zlín se letos na konci srpna neuskuteční. Pořadatelé se rozhodli jubilejní 50. ročník akce, která měla být součástí českého i evropského šampionátu, přeložit na příští rok. Vedle ekonomických důvodů se obávali i možných budoucích omezení v souvislosti s pandemií koronaviru.

"Momentálně nevíme, jak by vše vypadalo, kdyby v našem kraji začala platit omezující opatření, která platí nyní například ve vedlejším Moravskoslezském kraji," uvedl zástupce ředitele soutěže Jan Regner na dnešní tiskové konferenci ve Zlíně. "Cítíme, že když se 50. ročník udělá příští rok, bude to důstojné. Nevíme, zda je správné rozhodnutí ano nebo ne, to nám ukáže až budoucnost," přiznal Jan Regner.

Definitivní rozhodnutí, že se rallye letos nepojede, padlo až dnes. "Zatím jsme utratili asi 2,5 milionu korun, a kdybychom se rozhodli, že pojedeme, museli bychom začít platit další smlouvy. Hlavní však je, že chceme jet závody s diváky, mít slušné startovaní pole a doprovodný program," řekl ředitel rallye Miloslav Regner s tím, že organizátoři si zároveň nechtějí pokazit renomé, které si vybudovali.

Podle primátora Zlína Jiřího Korce epidemiologové navíc nebyli myšlence pořádání rallye nakloněni. Tradičně totiž do regionu kvůli ní přijížděly desetitisíce fanoušků motorsportu. "Pro město Zlín, co se týká cestovního ruchu a ekonomiky, je to ale špatná zpráva. Věřím však, že příští ročník nám vše nahradí," řekl Korec. "Kdyby byly nějaké (zdravotní) problémy, mohli by obyvatelé poukazovat, že zde rallye nechtějí," uvedl Miloslav Regner.

Pořadatelé v minulém týdnu avizovali, že jim chybí asi 3,5 milionu korun k pokrytí rozpočtu, a o pomoc pořádali i fanoušky. Spíše však symbolicky. "Abychom si ověřili, zda za námi lidi stojí. Na transparentním účtu se sešlo přes 300.000 korun, ozvali se nám i další partneři, cítili jsme podporu primátora Zlína i Barum. Celou částku jsme tak během týdne dokázali naplnit. Rizika však byla velká a obava o fanoušky byla tím hlavním faktorem," řekl Jan Regner. "Srdce říkalo ano, hlava ne. Bylo to jedno z největších rozhodnutí, které jsem musel udělat," přiznal Miloslav Regner.

Barum Czech rallye Zlín se měla uskutečnit od 28. do 30. srpna jako třetí díl českého i evropského šampionátu.