Bartyová zaútočí v Melbourne na první titul z Australian Open

Melbourne - Světová jednička Ashleigh Bartyová se ve finále tenisového Australian Open pokusí naplnit roli favoritky a zaútočit třetí grandslamový titul v kariéře. O trofej si na jednom z turnajů velké čtyřky zahraje potřetí a poprvé proti sobě nebude mít českou soupeřku, od 9:30 SEČ ji čeká duel s Američankou Danielle Collinsovou.

O juniorský titul si v Melbourne zahraje český tenista Jakub Menšík. Šestnáctiletý hráč postoupil do finále při premiéře na Australian Open a coby čtvrtý nasazený hráč se ve finále od 4:00 SEČ utká s turnajovou jedničkou Američanem Brunem Kuzuharou, kterého na loňském US Open porazil. Titul může v Melbourne získat jako druhý Čech, dosud se to povedlo jen Jiřímu Veselému v roce 2011.

Pětadvacetiletá Bartyová ovládla antukové Roland Garros v roce 2019 po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou a loni ve Wimbledonu přehrála Karolínu Plíškovou. Ve finále Australian Open je poprvé a může se stát první domácí vítězkou turnaje od roku 1978, kdy se to podařilo Christine O'Neilové. Collinsová je ve finále grandslamu poprvé a titulem by navázala na triumf krajanky Sofie Keninové z roku 2020.