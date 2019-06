Bartyová světovou jedničkou, triumfy veteránů Federera a Lópeze

Birmingham/Halle/Londýn/Mallorca/Eastbourne - Australská tenistka Ashleigh Bartyová získala po výhře nad Němkou Julií Görgesovou titul v Birminghamu a je novou světovou jedničkou, Barbora Strýcová má z Birminghamu deblový titul. Švýcar Roger Federer podesáté v kariéře ovládl turnaj v Halle. Další veterán Feliciano López ze Španělska vyhrál podnik v Londýně a ziskem titulu v 37 letech napodobil o měsíc a půl staršího Federera. Američanka Sofia Keninová získala titul na Mallorce poté, co Švýcarce Belindě Bencicové ve finále odvrátila tři mečboly. Češka Kateřina Siniaková nezvládla zápas prvního kola v Eastbourne.

Bartyová vyhrála turnaj v Birminghamu a je světovou jedničkou

Bartyová porazila ve finále Görgesovou 6:3, 7:5. V čele žebříčku se třiadvacetiletá vítězka Roland Garros v pondělí objeví jako první Australanka po Evonne Goolangové, která byla první v roce 1976.

Bartyová před dvěma týdny po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou ovládla pařížský grandslam na antuce a po týdenní pauze zvládla hladce přechod na trávu. Pasovala se tak do role hlavní favoritky i pro Wimbledon, jenž začíná za týden.

"Byla to neuvěřitelná cesta. Jako malé dítě vždycky sníte o tom, že se stanete světovou jedničkou, ale to, že k tomu dojde, je neskutečné. Opravdu jsem to nečekala, s týmem jsme si dali letos za cíl světovou desítku," uvedla Bartyová, jež se stane 27. jedničkou od zavedení žebříčku.

Rodačka z australského Ipswiche prodloužila vítěznou sérii už na dvanáct zápasů, navíc v Birminghamu neztratila set. V čele žebříčku vystřídá po 21 týdnech Japonku Naomi Ósakaovou, jež se dostala na první místo díky finálovému triumfu na Australian Open nad Petrou Kvitovou. V Birminghamu Ósakaová vypadla v 2. kole.

Cesta Bartyové na vrchol byla hodně nezvyklá. Někdejší juniorská wimbledonská šampionka přerušila v roce 2014 kvůli zdravotním a psychickým problémům tenisovou kariéru a věnovala se kriketu. K tenisu se vrátila v roce 2016. "Před třemi a půl lety jsme začali od nuly bez postavení na žebříčku a teď jsme tady. Je to mimořádný úspěch pro mě a můj tým," řekla.

Dnešní titul je pro Bartyovou třetí v sezoně a šestý v kariéře. V Birminghamu ukončila dvouleté panování Kvitové, jež ji v roce 2017 porazila ve finále a letos na turnaji kvůli zranění ruky nestartovala.

Světovou devatenáctku Görgesovou zdolala turnajová dvojka za hodinu a půl. Německá tenistka měla v druhém setu za stavu 5:4 setbol, ale Bartyová situaci zvládla, v následujícím gamu vzala soupeřce servis a poté utkání dopodávala čistou hrou.

V semifinále aktuální nejlepší hráčku světa nezastavila ani Barbora Strýcová, která v Birminghamu získala alespoň titul ve čtyřhře. Pro českou hráčku je to třetí letošní deblový titul a celkově 26. v kariéře. Ve finále zdolala spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej německo-nizozemský pár Anna-Lena Grönefeldová, Demi Schuursová 6:4, 6:7, 10:8.

Strýcová sice zahájila letošní sezonu po boku krajanky Markéty Vondroušové, po Australian Open se ale dala znovu dohromady se Sie Šu-wej a společně ovládly Dubaj a Madrid. V součtu s loňským triumfem v Indian Wells už spolu získaly čtvrtou trofej. V Birminghamu se Strýcová raduje z titulu podruhé, v roce 2016 zde zvítězila po boku Karolíny Plíškové.

Dnešní finále zahájil druhý nasazený česko-tchajwanský pár výborně a rychle vedl 5:0. Pak ale soupeřky zabraly a úvodní set se nakonec protáhl na 35 minut. Ve druhé sadě zápas nadvakrát přerušil déšť a po dlouhém přerušení za stavu 2:3 se nakonec dohrávalo v hale. Strýcová se Sie Šu-wej nakonec druhý set ztratily ve zkrácené hře, koncovku zápasu pak ale zvládly.

Federer získal na trávě v Halle jubilejní desátý titul

Sedmatřicetiletý Federer ve finále porazil Belgičana Davida Goffina 7:6, 6:1 a stal se nejstarším vítězem turnaje na okruhu ATP od roku 1977, kdy v Hongkongu triumfoval třiačtyřicetiletý legendární Australan Ken Rosewall.

Desítku trofejí z jednoho podniku Federer ve sbírce dosud neměl. Nyní napodobil svého velkého rivala Španěla Rafaela Nadala, který má dvouciferný počet titulů hned ze tří turnajů - 12 z Roland Garros a po jedenácti z Monte Carla a Barcelony. Žádný jiný hráč v open éře na desítku nedosáhl.

"Je to neuvěřitelné. Nikdy bych si nepomyslel, když jsem tu hrál poprvé, že bych mohl vyhrát deset titulů," řekl na kurtu Federer, jenž na začátku srpna oslaví 38. narozeniny. Poprvé v Halle startoval v roce 2000 coby osmnáctiletý, premiérový titul získal o tři roky později.

V tradiční generálce na Wimbledon si dvacetinásobný grandslamový šampion zahrál finále potřinácté. Po vyrovnaném úvodním setu, v němž dokonce musel odvracet tři brejkboly, se duel zlomil v úvodu druhé sady. Goffin, který hrál o titul poprvé od listopadu 2017, si v úvodním gamu prohrál po dvojchybě jako první podání a z frustrace zničil raketu. Federer od té doby na kurtu dominoval a za hodinu a 23 minut proměnil první mečbol.

Do své bohaté sbírky přidal celkově 102. titul, 19. na trávě, a na druhém místě historických tabulek ztrácí na vedoucího Jimmyho Connorse sedm trofejí.

Feliciano López se v 37 letech dočkal v Londýně dalšího titulu

López porazil v londýnském finále Francouze Gillese Simona 6:2, 6:7, 7:6. Poté López ještě ovládl čtyřhru společně s Britem Andym Murraym, jenž tak prožil ideální comeback k tenisu po pětiměsíční pauze.

López se letos naplno věnoval své nové funkci ředitele turnaje v Madridu, což se projevilo na jeho postavení v žebříčku. Z jedenácti zápasů, k nimž nastoupil, vyhrál jen tři a vypadl z první stovky. Ke startu v hlavní soutěži potřeboval divokou kartu, tu ale využil naplno a znovu si upevnil postavení nejstaršího vítěze londýnského turnaje. Nejstarším vítězem už byl při svém prvním vítězství v roce 2017.

Ve finále svou nenasazených hráčů dnes měl vítězství na dosah už ve druhém setu, v tie-breaku si ale o tři roky mladší Simon nakonec vynutil třetí sadu. Ta došla rovněž do zkrácené hry, tentokrát ale López uspěl a zíkal sedmý titul v kariéře. Zisk titulu na divokou kartu naposledy v Londýně slavil před dvaceti lety Američan Pete Sampras.

Po finále dvouhry ještě López absolvoval duel o titul ve čtyřhře po boku domácí hvězdy Murrayho. Dvaatřicetiletý Brit se v Londýně vrátil k tenisu po operaci kyčle a společně s Lópezem dokráčel až k titulu. Ve finále López s Murraym porazili 7:6, 5:7, 10:5 americko-britský pár Rajeev Ram, Joe Salisbury.

Trojnásobný grandslamový vítěz Murray si po druhé operaci kyčle pochvaluje, že je bez bolesti, ale kvůli velkému manku zatím hodlá hrát pouze čtyřhru. Deblový titul před Londýnem naposledy získal v roce 2011 v Tokiu s bratrem Jamiem.

Keninová odvrátila Bencicové tři mečboly a má titul z Mallorcy

Keninová zdolala ve finále Bencicovou 6:7, 7:6, 6:4 a získala druhý titul v kariéře. Dvacetiletá Keninová se ocitla na hraně porážky v desátém gamu druhého setu. O dva roky starší Bencicová podávala za stavu 5:4 na vítězství v turnaji a třikrát jí chyběl jeden míček k titulu, ale poslední krok udělat nedokázala. Keninová si servis vzala zpět, sadu vyhrála v tie-breaku a po vítězství v rozhodujícím setu slavila po dvou hodinách a 45 minutách druhý triumf po lednovém úspěchu v Hobartu.

Moskevská rodačka Keninová obratem napodobila týden starý výkon fedcupové spoluhráčky Alison Riskeové, jež vyhrála finále v Hertogenboschi navzdory tomu, že čelila dokonce pěti mečbolům Nizozemky Kiki Bertensové.

Siniaková vypadla na trávě v prvním kole i v Eastbourne

Siniaková půjde do Wimbledonu bez vyhraného zápasu na trávě. V úvodním kole v Eastbourne podlehla bývalá světová deblová jednička 3:6, 3:6 Rusce Margaritě Gasparjanové.

Osmifinalistka Roland Garros Siniaková navázala v Eastbourne na pondělní porážku s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou z prvního kola turnaje na trávě na Mallorce.

Dvaašedesátá hráčka žebříčku Gasparjanová se v druhém kole utká s Karolínou Plíškovou, jež měla coby turnajová dvojka na úvod volno.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Halle

(tráva, dotace 2,219.150 eur):

Dvouhra - finále:

Federer (1-Švýc.) - Goffin (Belg.) 7:6 (7:2), 6:1.

Čtyřhra - finále:

Klaasen, Venus (2-JAR/N. Zél.) - Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) 4:6, 6:3, 10:4.

Turnaj mužů v Londýně

(tráva, dotace 2,219.150 eur):

Dvouhra - finále:

F. López (Šp.) - Simon (Fr.) 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Čtyřhra - finále:

F. López, A. Murray (Šp./Brit.) - Ram, Salisbury (USA/Brit.) 7:6 (8:6), 5:7, 10:5.

Turnaj žen v Birminghamu

(tráva, dotace 1,006.263 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (2-Austr.) - Görgesová (8-Něm.) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Grönefeldová, Schuursová (4-Něm./Niz.) 6:4, 6:7 (4:7), 10:8.

Turnaj mužů a žen v Eastbourne

(tráva, ženy dotace 998.712 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Gasparjanová (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:3, Kontaveitová (16-Est.) - Dartová (Brit.) 3:6, 6:4, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Swanová (Brit.) 7:6 (9:7), 4:6, 6:4, Cornetová (Fr.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 6:2.

Turnaj mužů v Antalyi

(tráva, dotace 507.490 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Sonego (It.) - J. Sousa (8-Portug.) 6:3, 7:6 (13:11), Kecmanovič (Srb.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Palmě de Mallorca

(tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Keninová (7-USA) - Bencicová (3-Švýc.) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Čtyřhra - finále:

Flipkensová, Larssonová (2-Belg./Švéd.) - Martínezová, Sorribesová (3-Šp.) 6:2, 6:4.