Bartyová na US Open dohrála, Plíškovou dělí dvě výhry od jedničky

New York - Australská tenistka Ashleigh Bartyová prohrála v osmifinále grandslamového US Open s Číňankou Wang Čchiang 2:6 a 4:6. Vyřazení turnajové dvojky znamená, že Karolínu Plíškovou dělí dvě výhry od postu světové jedničky. K návratu na trůn po dvou letech potřebuje v New Yorku dojít do semifinále.

Třetí nasazená Plíšková nyní nastoupí na kurt Louise Armstronga po Bartyové a bude hrát s Britkou Johannou Kontaovou. Ve čtvrtfinále by případně narazila buď na Ukrajinku Elinu Svitolinovou, nebo na předloňskou finalistku turnaje domácí Madison Keysovou. Světovou jedničkou byla Plíšková osm týdnů v létě 2017.

Sedmadvacetiletá Wang Čchiang, ve Flushing Meadows osmnáctá nasazená, se dostala do grandslamového čtvrtfinále dvouhry poprvé v kariéře. Číňanku trénoval trojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Peter McNamara, od února ale nemocný Australan nemohl pokračovat a v červenci zemřel ve věku 64 let.

Bartyová měla před zápasem s Číňankami skvělou bilanci 15:1, ale tentokrát narazila do "zdi". Wang Čchiang vrátila skoro každý míč a udělala jen 14 chyb. Naopak favorizovaná Australanka pokazila úder devětatřicetkrát.

"Nevím, co bych měla říci, ale řeknu jednu věc: miluju New York," řekla Wang Čchiang na dvorci. Ve čtvrtfinále může hrát s Američankou Serenou Williamsovou, domácí hvězda ale musí porazit Chorvatku Petru Martičovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Wang Čchiang (18-Čína) - Bartyová (2-Austr.) 6:2, 6:4.