Americká tenistka CoCo Vandewegheová (vlevo) a Ashleigh Bartyová z Austrálie s pohárem po vítězství v ženské čtyřhře na US Open. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Čtyřhru na tenisovém US Open vyhrály Ashleigh Bartyová z Austrálie a Američanka CoCo Vandewegheová. Ve finále odvrátily tři mečboly a druhý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová porazily 3:6, 7:6, 7:6. Pro obě to byl první grandslamový triumf. Wimbledonský vítěz Novak Djokovič se dnes ve finále dvouhry mužů utká s Argentincem Juanem Martínem del Potrem.

Opojnou radost z něj měla především dvaadvacetiletá Bartyová, která hrála deblové finále na grandslamu už čtyřikrát. S krajankou Casey Dellacquaovou ale ani jednou neuspěla.

Také s Vandewegheovou se v New Yorku v druhém setu ocitly na pokraji porážky, ale za stavu 4:5 oba mečboly odvrátily, tie-break ovládly poměrem 7:2 a v další zkrácené hře pak zápas rozhodly. Jejich soupeřky přitom za stavu 6:5 měly další mečbol, ale pak ztratily tři výměny za sebou a dvouapůlhodinové finále prohrály.

Babosová s Mladenovicovou mohly po letošním Australian Open získat druhý společný grandslamový titul. Mladenovicová vyhrála čtyřhru i na Roland Garros 2016, před domácím publikem tehdy triumfovala s krajankou Caroline Garciaovou.

Newyorský turnaj zakončí od 22:00 finále dvouhry mužů mezi třetím nasazeným Argentincem Juanem Martínem Del Potrem a bývalým prvním hráčem světového žebříčku Novakem Djokovičem. Srbský tenista bude útočit na čtrnáctou grandslamovou trofej.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).





Junioři:

Dvouhra - finále:

Seyboth Wild (6-Braz.) - Musetti (It.) 6:1, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Andrejev, Matusevich (Bulh./Brit.) - Nava, Nefve (USA) 6:4, 2:6, 10:8.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Wang Si-jü (3-Čína) - Burelová (11-Fr.) 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - finále:

Gauffová, McNallyová (1-USA) - Baptisteová, Hewittová (USA) 6:3, 6:2.