Bartyová je novou tenisovou jedničkou před Karolínou Plíškovou

New York - Australská tenistka Ashleigh Bartyová se po US Open vrátila do čela žebříčku WTA, přestože v New Yorku vypadla ve čtvrtém kole. O jedno místo si polepšila i další osmifinalistka Karolína Plíšková, jež je novou světovou dvojkou. Neúspěšná obhájkyně titulu Naomi Ósakaová z Japonska klesla z prvního na čtvrté místo, třetí je letošní semifinalistka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Novopečená šampionka US Open Bianca Andreescuová je v aktuálním vydání žebříčku pátá, což je pro devatenáctiletou Kanaďanku dosavadní maximum. Serena Williamsová, která ve Flushing Meadows stejně jako vloni ve finále neuspěla, klesla z osmého na deváté místo.

Petra Kvitová, která po problémech s předloktím na US Open vypadla ve 2. kole, figuruje na sedmém místě, Markéta Vondroušová si pohoršila na 22. příčku. Barbora Strýcová, která v pořadí dvouhry drží 33. místo, uhájila pozici světové jedničky ve čtyřhře.

Mezi muži se v čele žebříčku udržel neúspěšný obhájce titulu Novak Djokovič. Nový šampion Rafael Nadal se mu na druhém místě přiblížil na rozdíl 640 bodů. Třetí zůstal Roger Federer, novou světovou čtyřkou je poražený finalista US Open Daniil Medveděv z Ruska.

Tenisové žebříčky WTA k 9. září (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (2.) Bartyová (Austr.) 6501, 2. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6125, 3. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5032, 4. (1.) Ósakaová (Jap.) 4846, 5. (15.) Andreescuová (Kan.) 4835, 6. (4.) Halepová (Rum.) 4803, 7. (6.) Kvitová (ČR) 4326, 8. (7.) Bertensová (Niz.) 4325, 9. (8.) S. Williamsová (USA) 3935, 10. (12.) Bencicová (Švýc.) 3738, ...22. (17.) Vondroušová 2410, 33. (31.) Strýcová 1630, 37. (37.) Siniaková 1340, 43. (44.) Muchová 1159, 58. (56.) Bouzková 1005, 81. (86.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 758.

Čtyřhra: 1. (1.) Strýcová 8270, 2. (7.) Mertensová (Belg.) 7185, 3. (2.) Mladenovicová (Fr.) 7170, 4. (3.) Babosová (Maď.) 6970, 5. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5755, 6. (15.) Sabalenková (Běl.) 5667, 7. (4.) Siniaková 5440, 8. (11.) Dabrowská (Kan.) a Sü I-fan (Čína) obě 5260, 10. (8.) Schuursová (Niz.) 4865, 11. (6.) Krejčíková 4850, ...19. (18.) Peschkeová 3470, 23. (20.) Hradecká 2813, 26. (22.) Sestini Hlaváčková 2640, 56. (58.) Voráčová (všechny ČR) 1435, 92. (82.) Kristýna Plíšková 911.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Andreescuová 6,060.485, 2. Bartyová 5,995.292, 3. Halepová 5,276.367, 4. S. Williamsová 4,310.515, 5. Ósakaová 4,198.517, 6. Karolína Plíšková 3,538.094, 7. Svitolinová 2,976.896, 8. Kvitová 2,910.735, 9. Bencicová 2,834.235, 10. Bertensová 2,635.549, ...13. Vondroušová 2,091.225, 14. Strýcová 1,965.482, 30. Siniaková 1,110.758, 43. Muchová 808.275, 68. Krejčíková 548.624, 82. Kristýna Plíšková 471.170, 94. Bouzková 424.053.

Tenisové žebříčky ATP k 9. září (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 9865, 2. (2.) Nadal (Šp.) 9225, 3. (3.) Federer (Švýc.) 7130, 4. (5.) Medveděv (Rus.) 5235, 5. (4.) Thiem (Rak.) 4575, 6. (6.) A. Zverev (Něm.) 4095, 7. (8.) Tsitsipas (Řec.) 3420, 8. (7.) Nišikori (Jap.) 3375, 9. (9.) Chačanov (Rus.) 2810, 10. (10.) Bautista (Šp.) 2575, ...103. (98.) Berdych 550, 131. (140.) Veselý 421, 145. (152.) Rosol (všichni ČR) 374.

Čtyřhra: 1. (1.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 8610, 3. (7.) Zeballos (Arg.) 5790, 4. (4.) Kubot (Pol.) 5550, 5. (5.) Melo (Braz.) 5370, 6. (3.) M. Bryan (USA) 5070, 7. (6.) Mahut (Fr.) 4970, 8. (8.) Klaasen (JAR) 4455, 9. (27.) Granollers (Šp.) 4382, 10. (9.) Venus (N. Zél.) 4320, ...62. (60.) Jebavý (ČR) 1342.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 11,926.883, 2. Djokovič 9,486.531, 3. Federer 6,325.783, 4. Medveděv 5,363.291, 5. Thiem 4,456.517, 6. Tsitsipas 3,240.467, 7. Bautista 2,299.639, 8. Fognini (It.) 2,293.565, 9. Goffin (Belg.) 2,207.956, 10. Monfils (Fr.) 2,197.751, ...93. Berdych 559.329.