Bartůňková chce letos vyhrát juniorský grandslam, inspirují ji Nadal i Kvitová

Praha - Tenistka Nikola Bartůňková potvrzuje v šestnácti letech pověsti o svém talentu. Tři dny poté, co rodačka z Prahy bojovala o titul ve finále turnaje ITF v Istanbulu, zahájila úspěšně také soutěž stejné kategorie 1. ČLTK Prague Open na pražské Štvanici, kde porazila krajanku Lindu Noskovou. Podobně jako se to povedlo její dnešní soupeřce vloni na Roland Garros, také Bartůňková by ráda získala grandslamový titul mezi juniorkami. V bojovnosti se inspiruje u Rafaela Nadala nebo Petry Kvitové.

"Pro tenhle rok jsem si stanovila, abych byla někde u dvoustovky v ženském žebříčku. To je první cíl. A můj druhý cíl je letos vyhrát nějaký juniorský grandslam," řekla Bartůňková novinářům poté, co zdolala Noskovou dvakrát 6:1. V dalším kole narazí 427. hráčka světa na Maju Chwaliňskou z Polska.

"Mými vzory jsou Roger Federer a Rafael Nadal. U žen je to Petra Kvitová," řekla Bartůňková, která charakterizovala styl svého tenisu jako klučičí. "Můj tenis vypadá trochu jako u Federera. Chodím na síť, měním rytmus hry, zrychluju míče. Chováním jsem ale jako Nadal. Je to velký bojovník a ani já nevzdávám míče. Má hra je svým způsobem specifická a na holky platí," uvedla.

Patnáctou hráčku juniorského žebříčku vede trenér Jan Hernych. Bartůňkovou převzal po Janu Mertlovi, který vloni odešel trénovat Markétu Vondroušovou. "Rád slyším, že má Nikola takové ambice. Je ohromně pracovitá a tenisem žije. Má dobře vytvořené základy, ale musí na nich dál pracovat. Neříkám, že se jí ten grandslam podaří, ale není to ani nereálné. Už teď patří mezi nejlepší juniorky," řekl Hernych.

Bartůňková se již dvakrát v kariéře probojovala do finále turnaje ITF. Vloni podlehla v Milovicích právě Noskové, minulý týden nestačila v Istanbulu na Rusku Dianu Šnajderovou, s níž prohrála dvakrát 5:7. Do finále přitom prošla z kvalifikace a porazila i 130. hráčku světa Mai Hontamaovou z Japonska.

"Ve finále jsem byla (proti Šnajderové) lepší, ale nevyužila jsem důležité šance a nakonec to nedopadlo. Hrát ale finále z kvalifikace je také dobrý výsledek," řekla Bartůňková.

Předtím si v turecké metropoli vyzkoušela díky divoké kartě turnaj WTA, kde vypadla s jinou Ruskou Anastasií Potapovovou. "Na WTA je tempo rychlejší. S Potapovovou jsem byla trochu nervózní. Ona šla do každého míče, což byl oproti ITF rozdíl. Neříkám, že by na ITF nebyly těžké zápasy, ale na WTA hrajou holky na 150 procent," porovnala.

Bartůňková přesto pozoruje posun. "Zlepšuju se a doufám, že jsem na dobré cestě. Snažím se každý míč zrychlovat, zlepšovat servis a return. U ženských je to základ," řekla mladá Češka.

Tenisovou dráhu kombinuje se studiem gymnázia na pražském Opatově. Zde má individuální plán. "Skloubit vše je náročné, ale je to dobrá změna. Tenis miluju, ale je dobré mít něco jiného," uvedla Bartůňková. Ráda by si udělala maturitu. "Mým cílem do budoucna je ale tenis. Ten je na prvním místě a k tomu můžu dělat školu. Uvidíme, jak to budu zvládat," dodala šestnáctiletá tenistka.