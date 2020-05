Bartošek chce s Babišem řešit kompenzační bonus pro OSVČ

Praha - Místopředseda lidovců Jan Bartošek (KDU-ČSL) vyzval dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby se s ním sešli kvůli kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným. Novinářům to řekl při dnešní tiskové konferenci. Zástupci obcí a krajů kritizují, že jim kvůli vládnímu opatření klesnou daňové příjmy. Podle Bartoška by se tomu mohlo předejít, kdyby stát peníze vyplácel jako příspěvek pro fyzické osoby.

Vyplácení příspěvku má mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun, uvedla Schillerová v otevřeném dopisu určenému předsedovi Svazu měst a obcí ČR Františku Luklovi. Ministryně dodala, že její úřad je připraven podpořit rozpočty krajů, měst a obcí dotacemi na investice. Bartošek varoval, že opatření připraví obce a kraje o možnost investovat, a dopadne tak i na zaměstnanost.

Příspěvek je koncipován jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně. Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. "Máme řešení, jak lze vyplácet bonus jen ze státního rozpočtu. Cestou je příspěvek fyzické osobě, což je řešitelné pro případ OSVČ i případ společností s ručením omezeným. Jedná se o zvláštní kategorii rozpočtu, která není dotací," uvedl Bartošek. Využít by pro to kabinet mohl rozpočtovou rezervu, dodal. Příspěvek jako takový považuje za správný nástroj, nesmí ale být na úkor samospráv.

Návrh na kompenzační bonus pro malé firmy pak v minulém týdnu vrátil Senát Sněmovně, mimo jiné právě proto, že by měl dopad i na příjmy obcí a krajů. Senát požaduje, aby byl vyplácen jen ze státního rozpočtu. Místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček dnes uvedl, že v dopisu od Schillerové není od státu jediný vstřícný krok vůči samosprávám. "Dotace jsou dobrá věc, pokud chceme řešit nějakou konkrétní věc, kterou bychom z rozpočtu nevyřešili. Ale nemohou nám nahrazovat běžný provoz," řekl.

Finance nad rámec mandatorních výdajů jsou podle něj nutné především na investice. "Vybízí nás (Schillerová), abychom investovali a přitom nám vezme poslední, co nám zbylo. Pokud o ty peníze přijdeme, nebudeme schopni investovat a investice zastavíme. Nezachrání nás žádný dotační titul, kterými se ohání paní ministryně," dodal Sedláček.