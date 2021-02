Bartošáka pozvánka překvapila, v Lahti se denně učí od Červeného

Malmö (Švédsko) - Brankář Patrik Bartošák bude ve čtvrtek v úvodním utkání národního týmu na Švédských hrách opět čelit hokejistům Tre kronor. Stejně jako tomu bylo v listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách, kde vychytal výhru 3:1. Přiznal, že pozvánka kouče Filipa Pešána ho překvapila. I proto, že sám neměl za poslední dobu ze svých výkonů v týmu Pelicans Lahti ty nejlepší pocity. Ve Finsku je ale jinak spokojený, k čemuž pomáhá i přítomnost útočníka Rudolfa Červeného.

Bartošák si jako týmová jednička "Pelikánů" udržuje přes výsledkově nepovedené období uplynulých takřka dvou týdnů dobrá statistická čísla - v průměru inkasoval 2,23 gólu na zápas a má úspěšnost zákroků 91,5 procenta. Že bude osloven s nominací, to ale neočekával.

"Abych pravdu řekl, tak ani moc ne. Já neměl pocit, že bych zhruba od těch Vánoc chytal tak, jak bych chytat mohl a jak jsem schopen. Ale asi to i tak stačilo. Byl jsem překvapený, když mi Zdeněk Orct (trenér brankářů v reprezentaci) zavolal. Nečekal jsem to, jsem ale samozřejmě rád," řekl Bartošák v on-line rozhovoru s českými novináři.

I když si to nepřipouští, dost možná se na něm mohla podepsat delší herní pauza, když byla v souvislosti s přetrvávajícím bojem proti koronaviru přerušena takřka na celý prosinec finská nejvyšší soutěž. "My jsme 16. prosince odehráli zápas a pak jsme zase hráli až na konci měsíce, takže jsme to měli tak nějak rozdělené po dvou týdnech. Člověku ty zápasy samozřejmě chybí, bylo to těžké pro všechny, ale zároveň také pro všechny stejné," řekl Bartošák.

Sedmadvacetiletý brankář se snažil najít alespoň nějaká pozitiva na zápasech bez diváků na tribunách. "Na jednu stranu je to super pro komunikaci s obránci. Jak začne zápas, už to člověk tolik nevnímá, ale jinak je naopak těžší se do toho dostat. Ty prázdné tribuny člověku zrovna moc energie nedodají. Jsme ale všichni profesionálové a musíme se s tím vypořádat," zdůraznil Bartošák.

Profesionálem se vším všudy se snaží být i díky spoluhráči Červenému. "S Rudou si hrozně moc rozumíme, naše rodiny taky, je fakt super, že tam je. Vycházíme si s čímkoliv vstříc, máme navíc děti v přibližně stejném věku. Je to velké plus, že jsme tam takhle pohromadě. Ruda je obrovský profesionál, každý den mě překvapí něčím novým, mám se od něho stále co učit. A čím mě tak překvapuje? Přichází s tím, co si dát, nedat, na co se zaměřit při cvičení, jak se starat o tělo, jak si odpočinout, neustále hledá, co a jak udělat lépe," ocenil Bartošák.

Červenému se jeho přístup vyplácí. Podobně jako Bartošák patří k oporám. Aktuálně je třetím nejproduktivnějším hráčem Pelicans a nejlepším střelcem. Za 32 zápasů si připsal 25 bodů díky 14 gólům a 11 nahrávkám. Lahti patří v tabulce druhé místo za vedoucím mužstvem Lukko Rauma.

"Nikdo nečekal, že budeme tam, co jsme, ale bereme to pokorně, protože liga je vyrovnaná. Spokojenost v klubu je ale zatím velká. Pomohlo nám, že jsme měli v týmu nejlepšího hráče ligy (Američana Ryana Lasche). Když tam vytvořili na přesilovce útočnou dvojku s Rudou, tak nám to pomáhalo vyhrávat zápasy. Jen škoda, že Ryan odešel do Švýcarska před pár týdny, ale nějaké body jsme nahráli. Věřím, že uděláme šestku, abychom mohli jít do čtvrtfinále přímo bez toho předkola," přál si Bartošák.

K Červenému to má jen pár pater a občas k němu může zaskočit na jídlo, ale už se těší, až se mu zpátky vrátí rodina s malým synem Damianem. "Roste rychle, každý den vymýšlí nová slova a blbosti, je vážně zábava ho sledovat. Rodina je teď nějakou dobu v Čechách, tak se moc těším, až budou zase zpátky u mě ve Finsku," uvedl Bartošák.