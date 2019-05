Bartošák stihl ve volném dnu na MS vyzvednout rodinu z porodnice

Bratislava - Nejpříjemnější náplň volného dne z českých hokejistů během mistrovství světa na Slovensku měl brankář Patrik Bartošák. V Ostravě vyzvedl partnerku Dominiku se synem Damianem z porodnice. Mohl si tak po sobotní noční cestě k porodu vychutnat další - a už nikoliv tak hektické - chvilky s prvorozeným potomkem.

Šestadvacetiletý Bartošák v pátek vychytal při premiéře v brance na velké mezinárodní akci výhru nad Švédskem 5:2. V půl druhé v noci na sobotu se vydal do Ostravy, aby asistoval u porodu. "Bylo to náročné, ale za nic na světě bych to neměnil," řekl Bartošák a byl šťastný, že o velký životní okamžik nepřišel.

Termín mu nahrál i s propuštěním rodiny z porodnice. V pondělí odchytal Bartošák duel s Ruskem (0:3) a před čtvrtečním duelem s Lotyšskem dnes trenéři naplánovali celému týmu volný den.