Brno - Svést souboj se švédskou brankářskou hvězdou Henrikem Lundqvistem byl si přál gólman české hokejové reprezentace Patrik Bartošák. Pro šestadvacetiletého účastníka loňských olympijských v Pchjongčchangu byl gólman New York Rangers idolem. Bartošák se postaví do české branky proti výběru Tří korunek v sobotním druhém utkání na turnaji Carlson Hockey Games v Brně a doufá, že na druhé straně bude Lundqvist.

"Jestli nastoupí, tak by to byl jeden z mých menších splněných snů si proti němu zachytat a mít možnost ho porazit," řekl novinářům Bartošák. "Jako mládežník jsem byl jeho velký fanda, sledoval jsem ho a byl to asi můj největší idol."

Sedmatřicetiletý Lundqvist chytá v NHL od roku 2005, drží klubové rekordy Rangers a se 449 výhrami je šestým nejlepším gólmanem ligy a zároveň nejlepším Evropanem. Se Švédskem získal zlato na olympijských hrách v Turíně v roce 2006 i na předloňském mistrovství světa.

Bartošák si pouštěl videa jeho zákroků. "Když jsem vyrůstal ve Vítkovicích a živit se hokejem byl pro mě tehdy obrovský sen, vzhlížel jsem zrovna k Lundqvistovi. Bylo to jeho prvních pár let v NHL a tam dominoval," uvedl odchovanec Vítkovic, jehož v roce 2003 draftovalo v pátém kole Los Angeles.

Okoukat Lundqvistův brankářský styl se ale nesnažil. "Je unikátní. On chytá úplně jinak než většina gólmanů na světě. Kdybych se ho snažil napodobovat, tak bych byl dneska možná někde v krajském přeboru. Jen se mi líbilo, jak se dokázal vyrovnat s velkou slávou v New Yorku a velkým městem. Určitě velký obdiv," prohlásil Bartošák.

I případě, že by Lundqvist v sobotu nechytal, chce mít na setkání vzpomínku. "Ať to skončí jakkoliv, tak ho po zápase požádám o fotku. Kdyby se tam našel nějaký fotograf, který by byl tak laskav a vyfotil mě s ním, tak bych byl moc rád," prohlásil Bartošák.

Švédové mají v kádru 16 hráčů z NHL a mají jasný cíl potřetí za sebou získat světový titul. Bartošák ale nemá z duelu obavy. "Taky máme kluky, kteří na té úrovni hrají a dominují. Vůbec nemám strach, že by měli nějakou nadupanou soupisku. To tady mají všichni," prohlásila čerstvá posila Třince z Vítkovic.

"Jsme tady všichni z nějakého důvodu. Kdybychom byli o několik levelů níž než oni, tak s nimi na turnaji nehrajeme. To je můj názor. Určitě se na to budeme muset hodně připravit a zkoncentrovat se, ale nevidím důvod na nějaké přílišné obavy," prohlásil.

Věří, že Češi mají šance i proti týmům s řadou hvězd, podobně jako uspěl Columbus v 1. kole play off NHL s Tampou Bay či další outsideři ve Stanley Cupu. "Doufám, že v tom duchu to bude pokračovat i na mistrovství světa, protože podle toho, jak se soupisky odvíjejí, tak si myslím, že nás taky nikdo nebere jako velkého favorita na vítězství. Kdyby nastolený trend pokračoval v tom, že ti podceňovaní porážejí ty přeceňované, tak by to určitě pro nás bylo hezké," přál si Bartošák.

Soupisku Švédů detailně nezkoumal, takže ani netušil, s kolika hráči se při působení v zámoří potkal. "Myslím, že je tam Adrian Kempe, s tím jsem hrával na farmě rok. Proti jejich druhému gólmanovi Markströmovi jsme hráli finále, když chytal za Uticu," řekl Bartošák, který v roce 2015 získal s farmou Los Angeles Manchesterem v AHL Calderův pohár.

Čeká jej devátý start v reprezentaci a proti Švédsku si zachytá podruhé. "Prohráli jsme 2:3 a moc se nepovedla třetí třetina, ale žádné velké vzpomínky na ně jinak nemám. V mládežnických kategoriích jsem proti nim nastoupil možná jednou od šestnáctek až do dvacítek. Spíš to bude pro mě zase něco nového," dodal Bartošák.