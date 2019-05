Bartošák: Před Němci nepotřebujeme varovat, o jejich kvalitě víme

Bratislava - Na Patriku Bartošákovi bude z tria gólmanů velmi pravděpodobně ležet tíha zodpovědnosti ve čtvrtfinálovém utkání na hokejovém mistrovství světa v Bratislavě. Právě šestadvacetiletý kopřivnický rodák by měl ve čtvrtek střežit branku hokejové reprezentace v souboji s Německem. Pokud se tak opravdu stane, prožije nejdůležitější zápas na mezinárodní scéně.

"Asi by to tak bylo. Určitě jde o nejdůležitější zápas na turnaji. Ale uvidíme, jestli nastoupím," řekl Bartošák v rozhovoru s novináři. Trenéři sice tají jméno toho, kdo půjde od začátku zápasu do brankoviště, vyvoleným ale bude patrně právě on. A záda mu bude krýt Pavel Francouz.

"Tlak si nepřipouštím, že by to bylo jiné než v ostatních zápasech. Ale když se na to člověk dívá zvenku, z hlediska velikosti by to byl můj asi největší zápas. Když dostanu příležitost, budu za ni šťastný a vděčný. Ale my jsme tady všichni tři od toho, abychom předváděli co nejlepší výkon. Na koho volba padne, to už ve výsledku moc neřeší. Chytej a pusť méně gólů než tvůj soupeř. To je jasný pokyn pro čtvrtfinále," prohlásil Bartošák.

Němci porazili v úterý po zdařilém výkonu Finsko 4:2. A svou sílu naznačili již v předchozích vystoupeních v Košicích. Jen zápas s Kanadou jim nevyšel, prohráli ho 1:8.

"My ale před nimi nepotřebujeme nijak varovat. Víme dobře, jakou mají kvalitu, abychom nic nepodcenili. Díval jsem se chvíli v televizi na jejich zápas s Finy a se Slováky. Jsou šikovní, silní a bereme je jako rovnocenného soupeře. Jako všechny ostatní. Ti soupeři jsou tady kvalitní, a pokud se někdo dostane do čtvrtfinále, hokej hrát umí. Nepřipouštíme si, že by to byl slabší soupeř než kterýkoliv jiný," zdůraznil Bartošák.

Německo naopak vnímá jako dalšího člena světové špičky. "Posledních pár let jsou tam už i se Švýcary. V posledních letech předvádějí výborný hokej a mají výsledky. A vůbec mě nepřekvapuje, že jsou tam, kde jsou, že udělali čtvrtfinále a na olympiádě se dostali až do finále. Tam to navíc skoro vyhráli. Jenom to dokazuje, že je nesmíme absolutně podcenit," uvedl Bartošák.

Dvě výhry se shodným skóre 5:4 během přípravy v Karlových Varech jsou pro něho nepodstatnou minulostí. "Ten soupeř je teď úplně jiný. Dost se toho změnilo a zítra to bude naprosto o ničem jiném, zápas bude mít úplně jiný náboj," podotkl Bartošák.

V sestavě soupeře je sice druhý nejlepší střelec základní části sezony NHL Leon Draisaitl, výhodou na české straně by ale měla být větší vyrovnanost a celková kvalita všech formací.

"Člověk si musí dávat pozor na hráče, jako je on, ale musíte si dávat na všechny, protože když si budu dávat pozor jen na tyhle a vysmahne mě někdo jiný, tak bych se asi divil. Určitě to neřešíme z hlediska individualit. Bereme je jako tým, jako jeden celek a jako celek se je budeme snažit porazit. Když budeme předvádět takový hokej jako proti Švédům nebo Švýcarům, máme velkou šanci na úspěch," řekl Bartošák.