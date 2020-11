Bartošák pozměnil životní hodnoty a hokej si užívá

Helsinky - Hokejový brankář Patrik Bartošák z Pelicans Lahti se na turnaji Karjala v Helsinkách vrací poprvé od loňského mistrovství světa v Bratislavě do české reprezentace a bere to jako drobné zadostiučinění po událostech z přelomu roku. V minulé sezoně při působení v Třinci v listopadu z osobních důvodů i kvůli problémům s alkoholem přerušil kariéru a Oceláři s ním rozvázali smlouvu. Po léčení na konci ledna zamířil do švédského druholigového MODO Hockey a po letním přesunu do Lahti se dostal hned na první akci národního týmu pod novým koučem Filipem Pešánem.

"Beru to tak, že jsem šťastný nejen jako hokejista, ale i jako člověk. Cítím se dobře. Mám doma zdravou paní, zdravého úžasného syna. Jsme na super místě, v super klubu a v krásné zemi. Jsme tam šťastní a od toho se alespoň pro mě bude odrážet, jak chytám, jak budu prospěšný týmu," řekl Bartošák v online rozhovoru s českými novináři.

"Nějaké zadostiučinění to asi je, ale já to beru tak, že by ta nominace mohla vypadat úplně jinak, kdyby nenastala koronavirová krize a mohli přijet všichni hráči, kteří jsou volní. Jsem samozřejmě rád, že jsem tady, ale také jsem naprostý realista a vím, že to příště může vypadat úplně jinak," podotkl Bartošák.

Bartošákovi a jeho partnerce Dominice se loni v květnu během světového šampionátu narodil syn Damian. "Je výborný, začíná mluvit, projevovat se a vymýšlet si a opakovat slova. Já jsem strašně šťastný. Je to takové živé dítě. Užíváme si to i s paní, je to to nejlepší, co nás mohlo potkat," prohlásil.

"Naštěstí bydlíme ve stejné budově jako Ruda Červený, který má dvouletou dceru. Paní můžou spolu zajít kdykoliv s dětmi na hřiště. Má v Lahti taky vyžití, kamarádku a určitě si to tam taky užívá," řekl Bartošák.

Ve Finsku našli pohodu i v současné době restrikcí kvůli koronaviru. "Nemáme žádné problém zajít si na oběd, na večeři, do obchodu, žít hodnotný život. Jsem strašně rád, že jsme se tehdy rozhodli pro Finsko. Nikdo nemohl vědět, jak to kde bude vypadat, ale jsme rádi, kde jsme," prohlásil.

Podle svých slov našel po vyřešení osobních problémů jiný rozměr v životě. "Od toho se asi odvíjí i to hokejové vnímání. Já nejsem už jen hokejista. Tak jsem to vždycky bral, tlak jsem si na sebe připouštěl a žil jsem jen hokejem," uvedl odchovanec Vítkovic.

"Teď chci být hlavně šťastný a dobrý otec i partner své ženě, šťastný člověk. Chci si užívat života tam, kde zrovna jsem. Nestresovat se kvůli hokeji. Samozřejmě stres přijde, zápasy budou důležité, ale chci mít jistotu, že když odejdu ze zimáku, tak mám život mimo halu a jsem šťastný. I když to na ledě zrovna nejde, tak jsem hlavně šťastný člověk mimo arénu," řekl Bartošák.

Po sportovní stránce může být v současné době také spokojený. Hokejisté Lahti se díky čtyřem výhrám za sebou vyšplhali na páté místo. "Začátek nebyl ideální, přípravné zápasy a pár dalších v základní části nebyly úplně super, ale teď se nám podařilo nastřádat nějaké body. Rozstřílely se nám přesilovky, což je super. Jsme na dobré pozici," pochvaloval si Bartošák.

Sám musel po přechodu do Finska zapracovat na bruslení. "V Česku a Švédsku mi stačilo chytat spíš pozičněji. Ve Finsku je brankářské bruslení hodně důležité. Pokud člověk jen stojí na čáře, tak ho ti kluci porazí. Chodíme v úterý, čtvrtek a někdy i v pondělí dvakrát na led, aby se to moje bruslení zlepšilo. Mám tam výborného trenéra brankářů a určitě se posouvám, i když to asi musí posoudit lidi z některých zápasů, jestli jo nebo se," prohlásil Bartošák.