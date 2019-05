Bartošák: Nikdo nechce cestovat přes celé Slovensko

Bratislava - Čeští hokejisté budou v úterý na mistrovství světa bojovat se Švýcarskem o udržení druhé pozice ve skupině B a setrvání v Bratislavě na čtvrteční čtvrtfinále. Kdo bude obhájcům stříbra čelit v brance, trenéři dopředu neprozradili, přestože to gólmani už vědí. Do brankoviště se pravděpodobně postaví Patrik Bartošák, který minulé dva zápasy kryl záda Pavlu Francouzovi.

"Jsme tady tři vyrovnaní gólmani a kterého trenéři pošlou do akce, ten v bráně bude muset stát a odvést co nejlepší výkon. Není tady jednička, dvojka, trojka. A trenéři se budou rozhodovat na základě momentální formy," řekl Bartošák novinářům.

Šampionát v brance začal výhrou nad Švédy (5:2). Následně chytal Šimon Hrubec proti Norsku (7:2). Bartošák, který po prvním duelu stihl odjet do Ostravy k porodu syna Damiana, se vrátil do branky na duely s Ruskem (0:3) a Lotyšskem (6:3). Při výhrách nad Itálií (8:0) a Rakouskem (8:0) dostal přednost Francouz, posila z Colorada.

"Já bych nečekal, že bych se mohl dostat do takové pozice a odchytat tolik zápasů. Kdyby mi někdo před sezonou ve Vítkovicích řekl, že toho na mistrovství světa odchytám tolik, kolik jsem zatím odchytal, tak bych mu asi nevěřil. Jsem rád za tu zkušenost," pochvaloval si Bartošák, který je nováčkem na mistrovství světa a byl jako trojka loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Švýcaři po zpočátku suverénní jízdě podlehli Švédsku 3:4 i Rusku 0:3, ale podle Bartošáka budou těžkým soupeřem. "Jsou houževnatí, šikovní, už několik let patří do světové špičky. Bude to daleko těžší zápas než ty dva předchozí a musíme se na ně dobře připravit," podotkl.

Zápas začne už ve 12:15, což šestadvacetiletému brankáři nijak nevadí. "Nebude ráno trénink, to je jediný rozdíl od normálního hracího dne. Dneska jsme potrénovali, jsme profíci a v minulosti už jsme takové zápasy sehráli v tolik hodin. Nebude to hrát roli," uvedl.

Ve hře je i ušetření cesty do Košic. "Nikdo nechce cestovat přes celé Slovensko. My to bereme tak, že musíme vyhrát zápas, protože jenom to nás zachrání, abychom zůstali tady v Bratislavě," řekl novinářům Bartošák.

Podle něj je skvělé, že jsou všichni tři brankáři ve formě. "Je to hlavně strašně přínosné pro tým. Trenéři mají možnost volby, nemusejí vytěžovat jednoho gólmana víc než druhého. Můžou to rozvrhnout, dají se pošetřit síly. Z hlediska týmu je to super," prohlásil Bartošák.

Celé trio tvoří dobrou partu. "Ono je to vždycky důležité, aby byla atmosféra v kabině. Je důležité, aby tam nebyla nezdravá rivalita. Samozřejmě všichni gólmani chtějí chytat, ale je potřeba hlavně spolu vycházet tak, jak spolu vycházíme," podotkl Bartošák.

Rád by si řekl o pozici jedničky pro čtvrtfinále. "Samozřejmě, bylo by to super, ale trenéři se rozhodnou podle aktuální formy. Nevnímám to jako souboj gólmanů, vnímám to jako obrovské plus a pozitivum pro tým. Kdo bude chytat, to už je jedno," řekl.

Je rád, že se týmu daří a má na kontě ze šesti utkání pět výher. "Vyhráváme, to je nejdůležitější. Hrajeme dobrý hokej, takže není důvod být nespokojený. Zatím super," uvedl Bartošák.

Pochvaluje si produktivitu týmu. "Je to určitě příjemné, protože člověk ví, že i když si dovolí nějakou chybičku, tak tam ti kluci jsou a podrží ho. Je příjemnější, že je má před sebou a že se za něj postaví a že se nespoléhá na gólmana," dodal Bartošák.