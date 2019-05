Bartošák: Bylo to náročné, ale za nic na světě bych neměnil

Bratislava - Po dohodě s trenéry přenechal gólman Patrik Bartošák ve druhém utkání hokejové reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě místo v sestavě Šimonu Hrubcovi. Měl za sebou náročné, ale radostné chvíle, neboť byl v sobotu ráno u narození syna Damiana, který přišel na svět v Ostravě. Šestadvacetiletý gólman tam vyrazil poté, co vychytal v pátek večer výhru nad Švédy.

Před druhým zápasem českého týmu toho tudíž moc nenaspal. "Moc nevím, ale se vším všudy to bylo asi dvě a půl hodiny za poslední dva dny, což je šílené. Včera po večeři, než člověk po zápase usne a všechno kolem, tak to trvá. Najednou o půl druhé telefonát, že praskla voda. Cesta do Ostravy, tam se člověk přerušovaně vyspí hodinu a půl. Bylo to náročné, ale za nic na světě bych to neměnil," řekl Bartošák novinářům.

Do Ostravy po náročném utkání s obhájci titulu alespoň nemusel řídit. "Dopředu připravený řidič nebyl, jenže vždycky se někdo najde a celý tým je plný ochotných lidí, kteří ve chvíli, kdy člověk potřebuje, tak se o něho postarají. Hlavně jsem vděčný našemu kustodovi Fildovi Ondráčkovi, který mě odvezl," uvedl Bartošák.

Ocenil partnerku Dominiku. Jako kdyby mu chtěla dopřát mimořádné chvíle a za každou cenu na něho s porodem počkat. "Dostala obrovskou pochvalu. Myslím, že na to, jak zvládla při své tělesné hmotnosti a velikosti tří a půl kilové dítě... Dalo jí to zabrat, ale byla naprosto úžasná. Opravdu klobouk dolů před ní, jsem jí obrovsky vděčný," řekl hrdý otec.

Porod po rychlém nočním přesunu stihl. "Hlavně ve chvíli, kdy jsem ji viděl, ona mě držela za ruku, tak mi jí bylo líto. Bylo vidět, že trpí a fakt jí to bolí. Takže jsem si hlavně přál, aby to už měla za sebou, malej byl na světě a dělal nám radost," líčil Bartošák. Vychutnal si chvíle, kdy měl syna poprvé u sebe. "Neskutečné štěstí, ale to musí prožívat asi každý rodič."

Ve hře byla i varianta, že proti Norům nastoupí. "Samozřejmě probíhala nějaká komunikace s trenéry. Spojil jsem se s nimi, když jsem se vracel z Ostravy. Řekli jsme si, jak na tom jsem a kolik jsem toho naspal. A dnes bylo nejlepší volbou, abych do té branky nešel a místo mě tam šel Šimon," prohlásil Bartošák. "Tohle je každopádně zajímavé, protože je to vůbec poprvé, co dělám rozhovor, i když jsem nechytal," smál se.

Termín porodu připadal právě na první den šampionátu. Nyní alespoň může být klidnější. "Dnes je v té hlavě samozřejmě něco jiného, ale mojí prací je, abych se zkoncentroval na další zápas, na který do branky vlezu. A abych tam tu čistou hlavu měl a soustředil se naplno na hokej. Myslím ale, že to takový problém nebude. Jsme profíci a člověk s tou čistou hlavou musí nastoupit," řekl Bartošák.

Na střídačce sledoval hru. "Ale je to dnes pro mě ohromný nával emocí a štěstí. Člověk nemůže nesledovat hru, jste na mistrovství světa, tak si strašně užíváte, ale určitě tam myšlenky na rodinu proběhly," přiznal.

Ze střídačky si mohl vychutnat povedený výkon spoluhráčů. "Klobouk dolů před tím, jak jsme ty dva zápasy zvládli. Musím zaklepat, ale zatím si to sedlo. A pokud takovou hru budeme předvádět i dál, tak si myslím, že máme opravdu reálnou šanci na úspěch," řekl Bartošák.