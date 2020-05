Bartošák a Červený posílili Pelicans Lahti

Lahti (Finsko) - Hokejový brankář Patrik Bartošák a útočník Rudolf Červený se stali posilami finského celku Pelicans Lahti. Oba uzavřeli podle klubového webu roční smlouvu. Sedmadvacetiletý Bartošák naposledy působil ve druhé nejvyšší švédské lize v dresu MODO Hockey a o tři roky starší Červený dohrál uplynulý ročník v extralize v dresu Komety Brno.

Bartošák, který loni chytal v dresu české reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě, se před uplynulou sezonou stěhoval z Vítkovic do Třince. V listopadu ale z osobních důvodů i kvůli problémům s alkoholem přerušil kariéru a Oceláři s ním rozvázali smlouvu. Po léčení na konci ledna zamířil do klubu z Örnsköldsviku.

Za MODO odchytal v základní části Allsvenskan sedm utkání s průměrem 1,79 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 93,55 procenta a jednou udržel čisté konto. V play off měl ve dvou duelech průměr 2,36 gólu a úspěšnost 93,94 procenta. Šanci na postup do nejvyšší ligy jeho tým ztratil poté, co švédské soutěže předčasně ukončila pandemie koronaviru.

"Vedení hodně stálo o prodloužení spolupráce, Patrik byl v klubu spokojený. Ale je ve věku, kdy chce chytat na nejvyšší úrovni. V elitní soutěži," řekl serveru hokej.cz Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, která Bartošáka zastupuje.

O služby účastníka olympijských her v Pchjongčchangu 2018 měl zájem i Leksand z nejvyšší švédské ligy, kam se stěhoval z MODO hlavní kouč Björn Hellkvist. "Je pravda, že to bylo ve hře. Jednání se ovšem protahovala a Patrik nechtěl vsadit na jednu kartu s nejistým výsledkem. Když se objevil zájem z Lahti, oslovilo ho to," doplnil Sivek a dodal, že Bartošák preferoval setrvání v zahraničí před nabídkami z extraligy.

"Jde o velmi dobrou hokejovou organizaci s kvalitními možnostmi a ambicemi. Navíc z lokality, která je příznivá i s ohledem na rodinu. V klubu působí vynikající hokejisté nedávné minulosti - majitelem je bývalý brankář Pasi Nurminen a manažerem obránce Janne Laukkanen. Nurminen se pro Patrika nadchl. Probrali všechny podstatné věci, také proto se pak Patrik rozhodl, že nabídku z Lahti přijme," dodal Sivek.

V reprezentaci Bartošák odchytal 15 zápasů. V roce 2013 jej draftovalo v pátém kole na 146. místě Los Angeles a v letech 2014 a 2015 působil na jejich farmě v celku Manchester Monarchs. Předtím strávil tři sezony ve WHL v týmu Red Deer Rebels.

Červený na konci ledna přestoupil z Hradce Králové do Komety. V uplynulé sezoně si v 36 zápasech připsal 17 bodů za šest branek a 11 asistencí. Celkem má odchovanec Českých Budějovic v extralize na kontě 449 utkání a 178 bodů za 90 gólů a 88 přihrávek.

"Lahti projevilo o Rudu zájem a on záhy souhlasil. Je to pro něj příležitost, navíc netajil chuť ještě to vyzkoušet v zahraničí. Díky dohodě s Kometou to může uskutečnit," uvedl Vladimír Vůjtek rovněž ze společnosti Eurohockey Services, která se stará i o Červeného.

Červený v letech 2007 až 2009 působil v zámořské juniorské WHL v celku Regina Rats. V sezoně 2018/19 hrál za Slovan Bratislava KHL a ve švédské lize v barvách Brynäs Gävle. Na kontě má také 16 duelů v české reprezentaci, v nichž si připsal dva góly a šest asistencí.

"Pro Rudu to znamená šanci. Finská soutěž přeje bruslařům, což on je. Myslím, že Liiga by mu mohla sedět i víc než švédská SHL. Zástupci Pelicans mají Rudu nastudovaného, skauti týmu viděli několik jeho zápasů a přesně vědí, proč ho do mužstva chtějí," dodal Vůjtek.