Bartoš:Vedení Pirátů přijímá zodpovědnost za ztrátu mandátů, řešit to bude fórum

Volební štáb Pirátů a Starostů během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Předseda Pirátů Ivan Bartoš. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Vedení Pirátů přijímá zodpovědnost za ztrátu mandátů ve Sněmovně. Členské základně to na internetovém stranickém fóru sdělil předseda Ivan Bartoš. O dalším postupu a podobě strany podle něj bude v lednu rozhodovat celostátní fórum. Někteří členové poté, co Piráti po volbách získali pouze čtyři poslanecké mandáty, vyzvali Bartoše k rezignaci, drtivá většina hlasujících v anketě je ale proti.

Piráti utvořili předvolební koalici se Starosty a nezávislými (STAN). Voliči výrazně kroužkovali kandidáty STAN, kterých se do Sněmovny dostalo 33. Koalice skončila se ziskem 15,62 procenta třetí za vítězným seskupením Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a druhým hnutím ANO.

Celkový výsledek je pod společnými cíli koalice, řekl Bartoš. "Bohužel pouhé čtyři mandáty pro Piráty, což je pro nás všechny ohromná rána. Toto nikdo z nás nečekal. Vedení strany za tuto ztrátu přijímá plnou odpovědnost a všechny nás to hluboce mrzí. Ale rozhodně se jako strana nevzdáváme!" uvedl.

Za zásadní milník voleb Bartoš považuje, že obě opoziční koalice dohromady získaly 108 mandátů a mohou utvořit většinovou vládu. Už v sobotu večer podepsaly memorandum o společném postupu. "Při vyjednávání koalice budeme chtít prosadit maximum z našeho programu, aby koalice byla co nejblíže našemu liberálnímu, středovému a protikorupčnímu směru," uvedl Bartoš.

"Samozřejmě teď cítíme smutek a hněv ze ztráty 18 mandátů, tedy řady skvělých lidí, které jsme ztratili. Lidí a jejich asistentů, kteří dodávali kvalitní a poctivou opoziční práci čtyři roky i v těch nejtěžších chvílích, a díky nimž jsme rostli ve volbách do komunálu, Evropského parlamentu i krajských," dodal předseda.

Ztrátu přisuzuje i tomu, že premiér Andrej Babiš (ANO) i hnutí SPD podle něj dali maximum energie do poškození Pirátů. "Kromě dezinformací, se kterými jsme si úplně nezvládli poradit a které se promítly do vykroužkování, byly dalším faktorem kroužkovací kampaně (které mimo jiné přicházely často zcela zvenčí) a chyby ve strategii a kreativním vedení kampaně. Určitě také nepomohlo roztříštění odpovědnosti do struktury mnoha různých orgánů," sdělil Bartoš.

Je podle něj potřeba udělat změny ve fungování Pirátů, lépe stanovovat priority a řešit věci, které strana podcenila. "Na lednovém celostátním fóru pak budeme rozhodovat o dalším postupu a podobě strany. Držme se prosím hlavně našich společných hodnot a buďme tu pro sebe navzájem," napsal Bartoš.

Na fóru Pirátů vznikla krátce po volbách anketa ohledně odvolání Bartoše z pozice předsedy strany. Dnes dopoledne bylo téměř 90 procent hlasujících proti. Mezi kritiky je například senátorka za Piráty Adéla Šípová, která už v sobotu řekla Deníku N, že by Bartoš podle ní nadále straně šéfovat neměl.