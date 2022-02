Bartoš v Bruselu mluvil o digitálních prioritách Česka v čele EU

Brusel - K jednáním o digitálních prioritách českého předsednictví Evropské unie dorazil dnes do Bruselu místopředseda české vlády odpovědný za digitalizaci Ivan Bartoš. Česko ve druhé polovině roku čeká vůdčí role při vyjednáváních o některých důležitých pravidlech spojených s digitální identitou, fungováním sociálních sítí či umělé inteligence.

"Hlavní prioritou pro ČR bude dokončit projednávání návrhů, které převezmeme po Francii," sdělil dnes ČTK Bartoš, který se na úvod své první bruselské návštěvy ve funkci sešel se šéfem generálního ředitelství Evropské komise pro sítě a technologie Robertem Violou.

Pokud by se současnému francouzskému předsednictví nepodařilo dotáhnout do konce vyjednávání mezi členskými státy a Evropským parlamentem o klíčových normách, které mimo jiné zpřísňují pravidla fungování velkých internetových platforem, bude osud jednání v rukou Česka. Podle Bartoše jsou pravidla o digitálních trzích a službách potřebná, protože jimi EU dohání proměnu fungování internetu a celé společnosti v posledních letech, na kterou zatím evropské normy nereagovaly. Podobně je to se zavedením elektronické peněženky a digitální identity, jejíž podrobnosti se budou ladit během českého vedení sedmadvacítky.

Naproti tomu regulace využívání umělé inteligence, kterou chce Česko v čele unie rovněž posunout vpřed, patří podle vicepremiéra k tématům, kde by EU mohla reagovat již na začátku očekávaného boomu.

"Považuji za zásadní, aby došlo k rozvoji inovací a odstranění administrativní náročnosti. Zároveň je potřeba zaručit ochranu soukromí, dat a lidských práv," popsal Bartoš mantinely, v jejichž rámci se bude vyjednávání o většině digitálních návrhů pohybovat.

Místopředseda vlády zůstává v Bruselu do úterý, kdy se bude více věnovat tématům spojeným s jeho funkcí ministra pro místní rozvoj, zejména čerpání peněz z unijních fondů. Kvůli těmto otázkám se sejde s eurokomisařkou pro kohezi Elizou Fereiraovou a eurokomisařem pro rozpočet Johannesem Hahnem.