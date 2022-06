Bartoš: V boji s inflaci by mohlo pomoc i vyšší zdanění energetických firem

Vřesová (Sokolovsko) - V boji s vysokou inflací a jejími důsledky by podle předsedy Pirátů a místopředsedy vlády Ivana Bartoše mohlo pomoci i vyšší zdanění energetických firem. Stát by tím získal prostředky, kterými by pak mohl kompenzovat nárůst ceny energií. Zároveň je ale třeba pomoci lidem, na které zdražování doléhá nejvíce, stejně jako najít optimální variantu ke zvýšení platů státních zaměstnanců, řekl dnes na dotaz ČTK při návštěvě Karlovarského kraje Bartoš.

"Já si myslím, že je zcela legitimní, a vidíme to i u konzervativních vlád, třeba ve Velké Británii, řešit i příjmovou stránku rozpočtu. Nemyslím si, že je divné se bavit o vyšším zdanění, když vrostly ceny energií a energetické společnosti mají výrazně vyšší zisky, aniž by musely vynaložit nějaké zvláštní investice infrastrukturní. Británie zavedla dočasné zvýšení zdanění energetických firem, aby se ty peníze vrátily zpátky do systému. A tímto směrem bychom se měli vydávat asi i my," uvedl Bartoš.

Británie zvýší daně energetických společností dočasně, dokud se ceny neustálí na nižší úrovni. Ministr financí Velké Británie Rishi Sunak uvedl, že do nové daně se zabudoval i investiční příspěvek, takže firmy budou mít významnou motivaci k reinvestování svých zisků.

Výtěžek z daní by pak měl být distribuován mezi domácnostmi s nejnižšími příjmy. Na pomoc domácnostem v boji s rostoucími cenami energií letos britská vláda podle ministra financí vydá 37 miliard liber (1,1 bilionu Kč). Mimořádné zdanění nejen energetických firem ve středu oznámilo i Maďarsko

Podle Bartoše je inflaci nutné vnímat z více pohledů. Jedním pohledem jsou zvyšující se náklady pro občany. V této oblasti by měl stát podle něj nastavit sociální síť, uvažovat o vyšší minimální mzdě, ale také se zavedením energetického tarifu, který by lidem umožnil snížit náklady na energie.

Jednat se podle Bartoše musí i o zvýšení platů státních zaměstnanců. Podle vicepremiéra hrozí, že pokud by zaměstnanci odcházeli ze státního sektoru do soukromého, stát by mohl přijít o pracovníky, které nutně potřebuje pro svůj chod.