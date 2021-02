Bartoš se Zemanem mluvili o řešení pandemie nebo o rozpočtu

Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš (ANO) se shodl s prezidentem Milošem Zemanem na tom, že je do současné pandemické situace potřeba vnést prvek, který zvrátí trend nových přírůstků nakažených. Mluvili spolu i o ekonomických dopadech pandemie nebo o rozpočtu. Vláda navrhuje zvýšit rozpočtový deficit ze 350 na 500 miliard korun. Zeman by chtěl věřit, že při rozumném hospodaření bude deficit ve skutečnosti nižší, sdělil ČTK jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Bartoš po dnešní schůzce, která trvala asi hodinu a půl, novinářům řekl, že probrali řadu témat. Za nejdůležitější označil současnou pandemickou situaci. Zemanovi předal plán na její řešení, který Piráti zpracovali společně se svými koaličními partnery ze STAN. "Pro mě bylo důležité, a tam jsme se asi shodli, že je potřeba do té situace vnést nějaký prvek, který zvrátí buď rostoucí nebo setrvalý trend přírůstků nově nakažených v České republice i třeba s ohledem na tu novou britskou mutaci viru," řekl Bartoš.

V této souvislosti označil za důležité, aby lidé zůstávali doma v karanténě. S prezidentem se proto bavil o ekonomické náročnosti pro lidi, kteří kvůli rizikovým kontaktům zůstanou několikrát do roka doma pouze s částečnými příjmy. Ekonomická pomoc těmto lidem by je podle něj mohla motivovat, aby hlásili rizikové kontakty. "Tam jsem rád, že byla shoda (s prezidentem)," řekl lídr Pirátů.

Mluvili i o vakcínách. Zeman by byl podle Bartoše radši, kdyby všechny byly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), poukazoval ale na délku schvalování. Byl by proto pro tzv. maďarskou cestu, kdy se Maďarsko rozhodlo využít i ruskou a čínskou vakcínu, jejich použití by tak mohl schválit český Státní ústav pro kontrolu léčiv. Bartoš zastává názor, že by všechny používané vakcíny měly získat evropskou certifikaci.

V otázce rozpočtu se oba politici bavili, kterým směrem by měly být namířeny kapitoly, které pomáhají řešit pandemii. Mluvili i o výhledu do tohoto roku, jakým způsobem bude s rozpočtem nakládáno a kde vidí místa na zlepšení. Vláda bude Sněmovně navrhovat, aby původně schválený schodek rozpočtu vzrostl na 500 miliard korun. "Chtěl bych věřit, že při rozumném hospodaření bude deficit ve skutečnosti nižší," sdělil ČTK přes svého mluvčího Zeman.

Bartoš se Zemanem probral i otázku nového volebního zákona. Řekl, že oproti prezidentovi je výrazně optimističtější, že se ve Sněmovně podaří nalézt dohodu.

O schůzce se Zemanem Bartoš poprvé hovořil v lednu poté, co se hlava státu pro Mladou frontu Dnes vyjádřila, že po volbách pověří sestavením vlády nejsilnější stranu, nikoliv koalici. Dnes Bartoš řekl, že se potvrdilo, že Zeman chce pověřit sestavováním vlády vítěze voleb, kterému dá šanci sehnat minimálně 101 hlasů ve Sněmovně. Podrobněji se o tom podle Bartoše nebavili, protože postup prezidenta za osm měsíců není podle něj vhledem k tomu, co Česká republika musí nyní řešit, podstatný.