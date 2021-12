Bartoš se chce zaměřit na přepracování stavebního zákona či rozvoj regionů

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který úřad převzal po Kláře Dostálové, 17. prosince 2021 v Praze.

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který úřad převzal po Kláře Dostálové, 17. prosince 2021 v Praze. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Prioritami ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jsou podle Ivana Bartoše (Piráti) přepracování stavebního zákona, posílení transparentnosti veřejných zakázek i strategické plánování regionálního rozvoje. Řekl to dnes na tiskové konferenci po uvedení do úřadu. Bartoš se podle premiéra Petra Fialy (ODS), který ho do funkce doprovodil, dlouhodobě zabývá veřejnou správou a byl velmi aktivní při přípravě stavebního zákona předešlou vládou. Na vedení MMR je podle něho proto velmi dobře připraven.

Česká republika se podle Bartoše potýká s bytovou krizí. "Už teď je pozdě s řešením, které musí bezodkladně přijít," řekl nový ministr. Důraz chce klást na digitalizaci stavebního řízení a tím i na jeho zrychlení. Rychlejší výstavbu nových bytů lze podle Bartoše zajistit ve spolupráci s obcemi. "Máme proto ambici představit zákon o dostupném bydlení, aby skutečně obce měly nástroje, možnosti, metodologii, ale i finanční podporu, aby mohly stavět a zvyšovat svůj bytový fond," uvedl dále. Opozice ještě před volbami podle Bartoše připravila vlastní verzi stavebního zákona. Bude podle něj stavebním kamenem pro přepracování schváleného znění, které předložila předchozí vláda.

S ohledem právě na vytváření dostupného bydlení Bartoš nevylučuje ani pokračování rozvíjení nástroje PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru). MMR ještě pod vedením předchozí ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) tento nástroj před sněmovními volbami použilo k vytvoření pilotního projektu výstavby nájemních bytů.

Bartoš se chce dále zaměřit na efektivitu, čerpání a transparentnost veřejných zakázek. Chce, aby do nich mohly vstupovat i malé a střední firmy, kdy je podle něj nyní administrace v mnoha případech složitá. Transparentnost a účelnost Bartoš zdůraznil i v případě rozdělování evropských dotací. Zároveň je podle něj třeba vyhovět požadavkům Evropské komise.

Další prioritou MMR bude podle Bartoše řízení regionálního rozvoje, a to na základě dat. Chce, aby i zde důležitou roli sehrála digitalizace. Regiony v ČR jsou podle něj různě silné a mají odlišné potřeby. Snahou bude maximálně snížit rozdíly mezi bohatými a chudými regiony. Bartoš také uvedl, že hodlá řešit také lázeňství a cestovní ruch, tedy odvětví výrazně zasažená koronavirovou krizí.