Bartoš probral s Remišovou digitalizaci, přeshraniční projekty i pomoc eurofondů

Brno - Digitalizaci a chytré řízení měst, nové výzvy přeshraničního programu Interreg i balíček Evropské komise, který upravuje čerpání peněz z kohezních fondů probírali na schůzce v Brně ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) a slovenská ministryně pro regionální rozvoj a investice Veronika Remišová. Uvedli to na setkání s novináři.

"Jedním z nejdůležitějších témat byl postup ohledně návrhu úpravy kohezních fondů. Ještě před začátkem českého předsednictví jsme spolu se Slovenskem a dalšími zeměmi zasaženými uprchlickou krizí na Ukrajině začali komunikovat s Evropskou komisí. Ta vyslyšela náš apel a představila balíček rychlé pomoci, který nám umožní dokončit projekty na podporu našich občanů i lidí prchajících před válkou, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Balíček má podporu Rady Evropy i Evropské komise, zbývá tedy jeho projednání v Evropském parlamentu," uvedl Bartoš. Remišová doplnila, že Slovensko větší flexibilitu v čerpání kohezních fondů podporuje.

Oba ministři probírali také končící období přeshraničního programu Interreg a nové výzvy, které v něm budou vyhlášeny. "Pokud nám Evropská komise schválí společný program, odstartujeme nové výzvy. Chceme vyhlásit výzvu zaměřenou na klimatické změny, ochranu vodních zdrojů a řešení následků sucha, aby naše země s podobnými problémy s nimi mohly úspěšně bojovat," uvedla Remišová.

Společným tématem byla také digitalizace. A to nejen evropská legislativa, která se jí týká, ale i zavádění chytrých řešení do řízení měst. "Potěšilo mě, že stejně jako my, když jsme se pro inspiraci obraceli do zahraničí, staví i Slováci své programy na inspiraci z jiných zemí, které mají se smart řešeními bohaté zkušenosti," dodal Bartoš.

Ministři se shodli na vzájemné podpoře nejen v rámci českého předsednictví EU, ale také slovenského předsednictví visegrádské čtyřky.