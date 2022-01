Bartoš: Odklad části stavebního zákona by vláda měla schválit začátkem února

Praha - Odklad účinnosti části stavebního zákona by vláda měla schválit začátkem února, řekl novinářům po dnešním jednání kabinetu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Doplnil, že ministrům představil postup odkladu tak, aby se mohl zákon projednat ve zrychleném řízení. Po odsouhlasení vládou se materiálem bude zabývat Sněmovna.

Smyslem odkladu je podle Bartoše získat čas na přípravu věcné novely. Základem přitom bude verze stavebního zákona, kterou opozice připravila ještě před loňskými podzimními volbami. Bartoš chce zachovat dosavadní působnost stavebních úřadů. Loni schválený stavební zákon počítá s tím, že úřady budou fungovat na krajské úrovni, ústředním správním úřadem bude Nejvyšší stavební úřad (NSÚ).

Bartoš hodlá dále zrušit tzv. institucionální integraci. Nesouhlasí s tím, že by pracovníci stavebních úřadů měli převzít rozhodování týkající se například ochrany vody, památek nebo lesů. "Je to sice pohodlné v jistém směru, ale je to riskantní. Chceme to nahradit tzv. procesní integrací," uvedl Bartoš.

V souvislosti s vyšším důrazem na digitalizaci by měl zůstat zachován systém, kdy bude žadateli o stavební povolení stačit dodat na stavební úřad nebo nahrát přes internetový portál jednu dokumentaci a o nic dalšího se nebude muset starat.

Bartoš hodlá zachovat také specializovaný stavební úřad, který bude mít na starosti velké stavby a tím jejich výstavbu zásadně zrychlí. Tento úřad by podle Bartoše mohl mít rozšířenou působnost, o čemž se nyní jedná.

Sněmovna nový stavební zákon schválila v červenci, plné účinnosti má nabýt 1. července 2023. Poslanci o návrhu koalice na odklad části stavebního zákona jednali v pátek, kdy bod na podnět bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) přerušili do 1. března. Bartoš se proto rozhodl zvolit cestu stručného vládního návrhu zákona, který bude poslancům předložen počátkem února.

Dostálová ČTK sdělila, že vláda by měla upřesnit, co si představuje pod tím, že by novela měla být projednána ve zrychleném řízení. "Pokud je tím myšleno, že vláda chce postupovat podle paragrafu 90 (schválit novelu zrychleně už v prvním sněmovním čtení), tak jim musí být jasné, že to mohou dva poslanecké kluby vetovat. Bylo by proto namístě se spíše sejít a zajistit, aby to, co vláda jako novelu chce schvalovat, nebylo protiústavní," uvedla Dostálová.

Bartoš v tiskové zprávě ministerstva uvedl, že pokud vláda 2. února návrh zákona schválí, první čtení by se mělo ve Sněmovně uskutečnit v polovině února a do května by mohla dolní komora návrh schválit. Novela stavebního zákona by podle ministra měla být předložena záhy po schválení návrhu odkladu.

Bývalá ministryně během rozprav nad zákonem upozorňovala, že podle dřívějšího vyjádření Nejvyššího správního soudu se nikdy nemělo stavební právo stát součástí spojeného modelu státní správy.