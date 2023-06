Bartoš nechce otevírat debatu o Blažkovi na vládě, chce schůzku s Fialou

Praha - Diskusi o pirátské kritice ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) neočekává předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na dnešním jednání vlády. Chce soukromou schůzku s premiérem Petrem Fialou (ODS), případně s přizváním Blažka, řekl dnes novinářům.

Piráti se usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení kabinetu. Podle Fialy podobná forma uplatňování přímé demokracie nepřispívá ke kvalitě koaliční spolupráce. Podle úterního vyjádření si premiér počká, co mu o pirátském on-line hlasování řekne právě Bartoš. Míní však, že se neobjevilo nic, co by oslabovalo Blažkovu pozici.

Bartoš dnes uvedl, že s Blažkem standardně řeší záležitosti týkající se resortu spravedlnosti a předkládaných návrhů, třeba i v otázkách státních zástupců. S Fialou by chtěl soukromě pohovořit o tom, co Pirátům vadí, nechce o tom ale otevírat debatu přímo na zasedání kabinetu.

Pirátské usnesení reaguje na možný Blažkův střet zájmů ve vztahu k prošetřování bytové kauzy v Brně a některé jeho kontroverzní kroky, o kterých v posledních měsících informovaly protikorupční organizace. Blažek podle premiéra veřejnosti i vládě opakovaně vysvětlil svoje kroky a naposledy na jednání vlády vrchní státní zástupce v Olomouci jednoznačně odmítl věci, které byly mediálně prezentovány.

Hlasování všech členů Pirátů iniciovala na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová, podle ministra spravedlnosti ji k tomu vedla snaha o zviditelnění se. Gregorová Blažkovi vyčítá některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. V důvodové zprávě ke svému původnímu podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z tzv. živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení. Blažek už dříve uvedl, že Gregorové nabídl otevřenou debatu, ale neměla čas. Anketa je tak "o něm bez něj", dodal.