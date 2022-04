Bartoš: Na rekonstrukci bytů pro uprchlíky by se stál mohl podílet 85 procenty

Praha - Na rekonstrukci či výstavbu bytů pro uprchlíky z Ukrajiny by stát mohl podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) přispět 85 procenty, zbytek by uhradily samosprávy nebo kraje. Financování Bartoš dnes předjednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Dotační program bude součástí širší strategie pro řešení uprchlické krize. Bartoš to dnes novinářům řekl před zasedáním vlády.

Program, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, má podle Bartoše jasné parametry. Bude se skládat ze dvou výzev. První se bude týkat rekonstrukce starších prostor, například ubytoven, nebo výstavby nových bytů. Druhá se bude vztahovat na takzvané modulární bydlení.

Bartoš dále uvedl, že příspěvek by měl být uplatnitelný případně i zpětně, protože některé obce nebo kraje už začaly situaci řešit.

"I tento program ministerstva pro místní rozvoj je součástí větší mozaiky a vlastně strategického plánu na řešení té krize, kterou budeme dneska probírat, kterou bude představovat (ministr vnitra) Vít Rakušan (STAN)," řekl Bartoš. Strategii by vláda podle ministerstva vnitra měla dnes začít projednávat, schválit by ji mohla na příštím zasedání.

O financování ČR podle Bartoše jedná s Evropskou unií, na celkové řešení má předběžně domluvenu jednu miliardu eur (asi 25 mld. Kč). Kromě rozšíření bytového fondu budou peníze určeny na zvýšené náklady ve školství nebo zvětšení kapacit ve zdravotnictví.

Bartoš dříve odhadl, že na program rekonstrukce a výstavby bydlení pro uprchlíky bude třeba zhruba 3,8 miliardy korun. Po skončení uprchlické krize by byty sloužily k posílení fondu bydlení. Prostory proto budou muset pro získání dotací splňovat standardy celoročního bydlení.