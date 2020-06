Bartoš kritizuje, že vláda nepomohla lidem pracujícím na dohody

Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje při úvahách o schodku letošního státního rozpočtu 500 miliard za absurdní, že vláda při takto obrovském deficitu nepomohla lidem pracujícím na dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ), kteří si platili pojištění. Uvedl to na dotaz ČTK. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by takový deficit byl omluvitelný pouze tehdy, pokud by bylo zjevné, že se nastartovala ekonomika. Předseda SPD Tomio Okamura vyzval ke snižování výdajů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu v České televizi připustila, že schodek státního rozpočtu se letos může přiblížit 500 miliardám korun. Nevyloučila to, že požádá Sněmovnu o další zvýšení deficitu. Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard korun. Nejvyšší deficit měl doposud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

"Je nezbytné, aby směrování peněz, které jsou vynakládány v souvislosti se zvládnutím dopadů krize, bylo transparentní a pomoc a investice šly tam, kde jsou potřeba," napsal Bartoš. "Přijde mi však absurdní, pokud pracujeme s takovýmto obrovským schodkem, že vláda stále nepomohla téměř 200.000 lidem, kteří pracovali na DPP a DPČ a platili si pojištění a během pár dní přišli o tento zdroj příjmů a přivýdělku," doplnil.

Podle Bartoše příliš nepomohlo ani ministerstvo práce a sociálních věcí dávkou mimořádné okamžité pomoci. Podle dat ke středě 3. června úřady práce dostaly od začátku března zhruba 11.000 žádostí, schválily jich 5870 za 21,72 milionu korun. Získala ji tak zhruba polovina žadatelů.

"Paní Schillerová ještě v březnu tvrdila, že deficit 40 miliard bude zachován, ač za sebou měla dva měsíce bez koronakrize s historickými propady. Deficit 500 miliard by byl omluvitelný jen tehdy, kdyby pomoc šla vidět a bylo zjevné, že se nastartovala ekonomika. To se ale neděje," uvedla Pekarová Adamová na twitteru.

"Stále čekáme také informaci, kdy ministrovo financí upraví rozpočet tak, že bude snižovat zbytečné výdaje. Je nutné řešit obě stránky rozpočtu, tzn. i škrty v nákupech zbraní ze zahraničí, v podpoře solárních baronů, politických neziskovek, inkluzi, v sociální podpoře lidí odmítající práci a chceme stop na růst nákladů na státní správu. Potom je možné schodek velmi ponížit," napsal ČTK Okamura.

Předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi chybí jasný plán, jaké peníze půjdou na pomoc firmám, na investice či na nové obory. "Zatím ty peníze nejsou moc vidět, ani v pomoci živnostníkům a firmám ani v investicích," poznamenal na twitteru. "Paní ministryně Schillerová je spíše než šéfkou státní kasy účetní, která zcela pasivně eviduje příjmy a výdaje. Rozpočet se jako utržený vagón řítí do stále větších deficitů a ministryně financí se na to jen dívá," uvedl na twitteru místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).