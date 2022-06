Bartoš: Kandidát na ministra školství Pirátů a STAN bude znám v dalších dnech

Praha - Kandidát koalice Piráti a STAN na nástupce po ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN) bude představen asi v průběhu týdne, dnes ne. Novinářům to dnes řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Očekává, že Gazdíkova nástupce navrhne jako první hnutí STAN, které podle vzájemné dohody po volbách resort obsadilo. Piráti by jinak ze svého týmu mohli uvažovat o nominování náměstkyně ostravského primátora Andrey Hoffmanové nebo analytika Martina Úlovce.

Gazdík v neděli oznámil rezignaci k 30. červnu. Rozhodl se tak poté, co média informovala o jeho stycích s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Gazdík uvedl, že se necítí ničím vinen, nechce ale rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví v Evropské unii, které na Česko připadá v druhé polovině roku.

„Myslím si, že nominant (na nástupce po Gazdíkovi) bude představen až v průběhu týdne. Bude to nominant, který bude potvrzený koalicí Pirátů a Starostů a pak představen jako koaliční nominant do vlády. Takže si nemyslím, že dnes to jméno padne,“ uvedl dnes Bartoš. Připomněl, že podle vzájemné dohody ministerstvo školství obsadil STAN. „Tak já předpokládám, že to první jméno by mělo zaznít od Víta Rakušana,“ řekl.

Nějaké návrhy podle něj zazněly už v na jednání zástupců Pirátů a STAN v pondělí, ale ještě se o nich podle něj bude diskutovat dál. Zmínil, že v médiích zaznamenal například jméno senátora Jiřího Drahoše. „Nejsem si jist, jestli on bude tím finálním kandidátem," dodal.

Pokud by resort převzali Piráti, připadali by podle Bartoše v úvahu náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová a analytik Martin Úlovec. Hoffmannová dnes na dotaz ČTK uvedla, že její jméno se oživuje kvůli tomu, že byla za Piráty nominantkou na ministryni školství vedle Petra Gazdíka za STAN. "V tuto chvíli jsem ale samozřejmě žádnou nabídku nedostala, protože se jedná o novém jméně a novém kandidátovi, v tuto chvíli to ministerstvo drží STAN, takže to je věc vyjednávání," řekla.

Drahoš ČTK napsal, že debaty o svém zapojení do vedení ministerstva bere jako spekulace a nepočítá s tím, že by ho vedení hnutí STAN jako nestraníka oslovilo. Situaci kolem Gazdíkova odstoupení označil za vážnou. "Čeká nás české předsednictví v EU, řešení situace s ukrajinskými žáky a celá řada dalších klíčových školských agend. Považuji proto za velmi důležité, aby byl v co nejkratším možném čase vybrán nový ministr školství, který bude mít dostatek zkušeností a kompetencí pro zvládnutí této složité situace," uvedl.