Bartoš je rád, že bude muset manažer měnit letenky

Ostrava - Ve skupině naskočil smečař Adam Bartoš na palubovku na mistrovství Evropy vždy jen na pár výměn. V osmifinále proti Francii dostal šanci v koncovce první sady, v sestavě českých volejbalistů se zabydlel, přispěl k senzační výhře nad olympijskými vítězi z Tokia a je rád, že jeho klubový manažer z Nantes mu teď musí měnit letenku.

"Zápas byl úžasný a ten poslední set, to bylo něco. Ještě jsem z toho v šoku a emoce se ve mně perou," zářil devětadvacetiletý Bartoš při rozhovoru po utkání, v kterém Češi nepovolili favoritovi po využitém devátém mečbolu a před bouřlivým publikem ani jeden set.

Bartoše při odpovědích každou chvilku poplácal po zádech někdo z reprezentačních kolegů procházejících kolem. Oceňovali tak, jak zvládl svoji roli. Předtím hrál vždy jen chvilku, tentokrát nahradil v koncovce první sady Jana Galabova a servisem i útoky soupeře trápil.

Vysloužil si díky tomu pozici na hřišti až do konce zápasu. "Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Myslím si, že předvádíme týmový výkon a musíme takhle dát pokračovat," řekl skromně a dodal, že celý tým hrál na hranici svých možností. "Zatlačili jsme je a překvapili je podle mě vším. Moc jsme nechybovali. Dobře jsme ztrátovali, tlačili na servisu. To byl podle mě klíč," uvedl.

Od prvních výměn se volejbalistům dařilo eliminovat Earvina Ngapetha. Hvězda Francie se více dohadovala s rozhodčím než bodovala.. "Byli jsme na něj dobře připraveni a tak to někdy bývá. I to asi dost pomohlo, že jsme stěžejního hráče dostali do nepohody, protože on umí, jak strhnout tým a zbláznit ho, tak i trošku ho potopit. A my jsme si ho pohlídali," řekl Bartoš.

Ve třetím setu se už volejbalisté radovali z postupu, ale kvůli doteku sítě museli zpátky na palubovku. "Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, protože jsem tohle zažil párkrát v kariéře a nikdy jsme to potom nevyhráli. Proto jsem opravdu hrozně rád, že jsme ten set dotáhli do vítězného konce. To je velice důležité, v tom jsme ukázali sílu v hlavách," ocenil Bartoš.

Od roku 2014 působí až na jednu sezonu ve Francii. Od loňska je hráčem Nantes a neudělal radost manažerovi týmu, který Čechům nevěřil. "Už mi koupil letenku na středu, takže jsem hrozně rád, že mu můžu říct, ať si ji pěkně přesune na příští týden," usmál se Bartoš.

Nečekanou prohru vzali Francouzi podle Bartoše sportovně. "Spoustu kluků znám osobně z ligy a jsou super. Umí skousnout porážku, i proto jsou tam, kde jsou. Nejsou to žádné panenky, které by potom přestaly makat. O to víc si myslím, že zaberou a další šampionát pojedou."

Zajíček si nechá fotku z bloku Ngapetha zarámovat

Až devátý mečbol rozhodl o ohromujícím vítězství volejbalistů v osmifinále mistrovství Evropy nad Francií. Ostravská hala explodovala nadšením poté, co Adam Zajíček zablokoval hvězdného smečaře olympijských vítězů Earvina Ngapetha.

"Doufám, že mě u toho někdo vyfotil a nechal bych si to zarámovat," řekl Zajíček a výhru nad favoritem označil za zadostiučinění a fantazii. "Něco, po čem se bude dobře spát."

V koncovce třetího setu volejbalisté odvrátili dva setboly a po šestém mečbolu už slavili výhru. Video ale ukázalo českého hráče v síti a pokračovalo se. Rozhodl tedy až Zajíček o tři mečboly později. "Slavit nad Francií dvakrát, to se taky nepovede každý den. Takové oslavy se neomrzí. První euforie byla pěkná a ta druhá ještě hezčí," usmál se Zajíček.

Ocenil spoluhráče, jak koncovku třetí sady zvládli. "Jsem na kluky moc pyšný. Mladí to ustáli famózně. Vůbec nehleděli, jaký je stav, kdo jim stojí proti bloku, hráli jak starý mazáci," řekl Zajíček a na mysli měl například smečaře Lukáše Vašinu a blokaře Josefa Poláka.

Podle Zajíčka volejbalistům výrazně pomohla podpora fanoušků. "Atmosféra byla skvělá, neslyšíte vlastního slova," řekl blokař, co pomohlo týmu k agresivnímu pojetí hry. "To jsme udrželi celou dobu. Furt jsme je zadupávali, zadupávali a moc je nepouštěli ke slovu. A když se něco nepovedlo, byli jsme natolik mentálně silní, že jsme je zpátky do zápasu nepustili," řekl.

Zajíček zažil podruhé překvapivou výhru nad Francií. Před čtyřmi lety byl na ME v týmu, který v Katovicích vyhrál v osmifinále 3:1, ale na palubovku se tehdy nedostal. "Měli jsme v hlavách, že na Francouze umíme. Věřili jsme si na ně ," uvedl Zajíček a směrem k středečnímu čtvrtfinále dodal: "Musíme rychle spadnout na zem a v uvozovkách nakopat zadky Slovincům."