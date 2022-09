Bartoš chce s Piráty v komunálních volbách alespoň obhájit zisk z roku 2018

Praha - Přinejmenším obhájit zisk zhruba 350 zastupitelů ve městech a obcích si přeje předseda Pirátů Ivan Bartoš v letošních komunálních volbách. V rozhovoru s ČTK řekl, že věří i v úspěch kandidátů do Senátu. Před lednovou prezidentskou volbou Piráti pravděpodobně vytvoří užší seznam kandidátů, kterým vyjádří podporu, nebudou však stavět vlastního uchazeče o Pražský hrad.

Piráti před čtyřmi lety získali přes 350 zastupitelů na radnicích, uspěli i v největších městech a v Praze mají primátora. "Chtěl bych, abychom obhájili ty počty. Kandidujeme ve 200 různých městech a obcích, doufám, že budeme úspěšní," uvedl Bartoš. Piráti ve volbách kandidují s heslem Odvaha dělat, co je správné, které podle Bartoše přesně vystihuje, co pro nadcházející čtyři roky nabízejí.

Doufá v to, že v hlavním městě bude situace pro volební vyjednávání podobná té před čtyřmi lety. V Praze se tehdy pět subjektů pohybovalo s volebním ziskem mezi 15 a 18 procenty hlasů, Piráti se jako druhá nejúspěšnější strana za ODS dohodli na koalici s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN). "Doufám, že situace bude podobná a budeme moci vyjednávat třeba i na této původní platformě," uvedl. Pirátský primátor Zdeněk Hřib má podle něj pro další funkční období ještě spoustu věcí před sebou.

Do senátních voleb nasadili Piráti kandidáty v osmi obvodech, nyní mají v horní komoře Parlamentu Adélu Šípovou a Lukáše Wagenknechta. "Doufám, že o Senát zabojujeme, aby senátní klub posílil," řekl Bartoš. Odhadovat výsledky nechtěl, Piráti ale podle něj napřeli síly, aby se jejich postavení v Senátu zlepšilo. Ve druhém kole by byli Pirátům blízcí především kandidáti hnutí SEN21. "Tam bych se díval primárně, ale spíš věřím, že naši lidé se dostanou do druhého kola a budeme řešit, kdo dá podporu nám," uvedl.

Kvůli komunálním volbám i nynější energetické krizi je podle Bartoše u Pirátů trochu stranou zájmu prezidentská volba. Strana od června v anketě hodnotí, jací známí kandidáti jsou jí nejblíž. Později by podle Bartoše mohli členové hlasovat v anketě, která bude víc simulovat dvoukolovou volbu prezidenta. "Myslím, že z toho vzejde jakési doporučení nebo pořadník kandidátů," uvedl.

Piráti nebudou mít vlastního kandidáta, ale pravděpodobně doporučí okruh uchazečů o Hrad, které by považovali za vhodné. V anketě si zatím nejlépe vedou bývalá rektorka Danuše Nerudová, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, senátor Marek Hilšer, a další senátor Pavel Fischer, který však zatím kandidaturu neoznámil. Důležité pro výběr podle Bartoše je, aby kandidáti byli reprezentativní, měli tendenci sjednocovat společnost a respektovali ústavu.