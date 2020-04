Bartoň si vyzkoušel trénování v NCAA a pomýšlí i na NBA

New York/Praha - Basketbalový trenér a bývalý reprezentant Luboš Bartoň vyměnil Barcelonu za USA a pomýšlí na angažmá v NBA. Pomoci by mu mělo i působení v NCAA, kde do vypuknutí pandemie koronaviru pracoval jako jeden z pomocných asistentů univerzitního týmu Baylor.

Čtyřicetiletý Bartoň odstartoval trenérskou kariéru v Barceloně, kde před čtyřmi lety ukončil hráčskou kariéru. Loni na jaře ale v katalánském klubu skončil, protože si chtěl vyzkoušet angažmá v zámoří. "Bohužel jsem ale neměl žádnou nabídku, takže jsem se vydal do Států nejdřív na tři týdny na testování možností," uvedl v tiskové zprávě ČBF.

"Navštívil jsem pár týmů z NCAA, byl jsem na Bradley a samozřejmě na mé alma mater ve Valparaisu. A zastavil jsem se i v klubech NBA v Chicagu, Indianě a Minnesotě. Nebyly to ale oficiální pohovory, spíš jsem poznával lidi a oni poznávali mě," řekl Bartoň.

Nakonec se uchytil na texaské univerzitě Baylor. Její tým už sedmnáct let trénuje Scott Drew, který Bartoně vedl jako asistent ve Valparaisu. Právě díky studiu v zámoří Bartoň splnil jednu ze základních podmínek pro práci v klubu.

"Já dostudováno měl a pomohlo mi to dostat se na Baylor jako grand assistant, což znamenalo, že jsem byl brán v podstatě jako student. Tak se to muselo udělat, abych mohl u týmu fungovat. Nebyl jsem tedy klasický asistent, ale jakýsi pomocník realizačního týmu," popsal Bartoň.

"Mojí předností byla práce s hráči na hřišti, určitý mentoring a individuální činnosti. Pak jsem pomáhal i se skautingem, hlavně s tím zaměřeným na naši hru. Plus jsem přispěl nějakými systémy, třeba při výhozu pod košem soupeře, což se bývalo mělo využít zejména v play off," přidal.

Vyřazovací část však byla kvůli pandemii koronaviru zrušena, což Bartoně mrzelo, protože tým byl ve formě. "Vypadalo to na velkou šanci na úspěch. Koronavirus ale bohužel zabránil naplnění tohoto snu, abychom se dostali do Final Four a mohli útočit i na titul, na což šance byla," prohlásil.

V zámoří má Bartoň v plánu zůstat minimálně do května. "Čekám na příležitost a uvidíme, co bude. Není to teď pro nikoho jednoduchá doba. Určitý kontakt mám s NBA. Původně jsem si myslel, že po sezoně navštívím třeba Spurs, Mavericks, Rockets nebo Nuggets, bohužel touhle situací se všechny plány zhroutily," uvedl.

"Mou první volbou ale dál zůstává NCAA. A to i proto, že během léta bych si mohl teoreticky udržet post trenéra české reprezentace do 18 let a být stále v kontaktu s českým basketem, o což mám i do budoucna zájem," prohlásil Bartoň.