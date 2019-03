Brno - V případě Brna-středu jde o systémové selhání kontrolního výboru zastupitelstva, míní bývalý radní Svatopluk Bartík (za Žít Brno). Na úřadu od čtvrtka zasahuje policie, z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů bylo obviněno devět lidí.

"Kromě celé řady preventivních protikorupčních opatření jsme dali opozici většinu v kontrolním výboru zastupitelstva. Měli úplný přístup do všech dokumentů, řízení i kanceláří. Za celé volební období ale v souladu se zákonem o obcích neprovedli ani jednu kontrolu, počet zahájených a ukončených kontrol je nula," řekl Bartík.

Podle něj předseda kontrolního výboru Bohumil Straka (dříve TOP 09) jen svolával tiskové konference a psal novinářům. "Za celé čtyři roky nezahájil ani jednu jedinou kontrolu. A na nic nepřišel. Nepřišel na jedno jediné porušení zákona. Jen kolem sebe kopal, protože se nevešel do koalice," uvedl Bartík. V tomto kontextu jde podle něj o systémové hluboké selhaní kontrolního výboru.

Bývalý zastupitel městské části Bohumil Straka ČTK ve čtvrtek napsal, že špatné zakázky dřív kritizoval. Nyní podrobnosti neví. "Já jsem byl v letech 2014-2018 hlasem opozice a šéfem kontrolního výboru a mnohokráte špatné zakázky kritizoval a dával i podněty k antimonopolnímu úřadu," uvedl Straka v SMS zprávě. Konkrétně podle něj šlo například o údajně předraženou opravu tržnice na Zelném trhu. "Tolikrát jsme dával jako předseda kontrolního výboru na program tyto věci a na kontrolním výboru jsme to tolikrát řešili a tolikrát marně požadovali, aby Rada zjednala nápravu," uvedl Straka.

V městské části po volbách podepsali koaliční smlouvu zástupci ODS, ANO a KDU-ČSL. Před volbami vedla radnici koalice Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a Zelení.

Na radnici v Brně-středu zasahovali celý čtvrtek kriminalisté, úřad byl zavřený, zásah pokračuje i dnes. V noci bylo devět lidí obviněno z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Podle některých médií policisté zadrželi radního, někdejšího místostarostu a člena dozorčí rady státního podniku ČD Cargo Jiřího Švachulu (ANO). Není zřejmé, zda je mezi obviněnými.

Jihomoravské ANO čeká na zprávy od policie o razii v Brně-středu

Členům ANO v Brně chybí informace o policejním zásahu na radnici Brna-střed a údajném zadržení radního Jiřího Švachuly (ANO). Čekají na oficiální informace policie a vyjádří se k věci, až je budou mít. ČTK to řekla předsedkyně krajské organizace Taťána Malá. Bývalý primátor a místopředseda jihomoravské ANO Petr Vokřál ale odmítl, že by na Brně-středu byla mafie. Podle něj se to tak ale prezentuje v médiích. Kriminalisté obvinili v noci na dnešek v souvislosti s razií na radnici městské části Brno-střed devět lidí.

"Nemám žádné bližší informace, čekáme na oficiální vyjádření policie. Vydali jsme k tomu tiskové prohlášení a vyjádříme se v té věci, až nějaké relevantní informace mít budeme," řekla Malá.

Vokřál řekl ČTK, že nemá žádné informace kromě těch, které se objevují v médiích. "Tohle pro nás z hlediska hnutí není otázka hodin, abychom to museli řešit. Musíme počkat na to, jakou relevanci úkony, které byly vykonány, mají," řekl exprimátor. Dodal, že mluvil s kolegy z Brna-středu.

"Jsou z toho nešťastní. Jsem přesvědčený, že tam řada lidí odvedla skvělou práci, včetně bývalého starosty. Nemyslím si, že by byla mafie na Brně-středu, jak je to prezentováno. Mediální zkratky, které z toho vyšly, mne znervózňují," uvedl Vokřál.

Vokřál a Malá ve čtvrtek v prohlášení uvedli, že se k věci vyjádří, až budou mít oficiální informace. "Během dne jsme zaznamenali celou řadu různých zpráv a jejich interpretací, které jsou pro nás momentálně v rovině neoficiálních spekulací. Situaci můžeme komentovat až na základě oficiálních informací ze strany orgánů vyšetřující předmětné kauzy," uvedli v prohlášení.

"Informací je velmi málo, pokud se k nám dostanou nějaké nové informace a bude třeba na to reagovat, tak reagovat budeme," řekl ČTK bývalý náměstek primátora Richard Mrázek (ANO). "Je potřeba si počkat, jaké budou výsledky. Je předčasné teď odsoudit někoho, když nevíte, zda ten člověk to udělal. Pokud se obvinění, která jsou v médiích prezentována, prokážou, situace už bude jiná," dodal.

Novinky neměl ani předseda brněnského ANO Pavel Dvořák. "Nemám bližší informace, nemám, co bych řekl. Co je v médiích, to víme zprostředkovaně i my, žádné oficiální informace nemáme," řekl Dvořák ČTK.

Po razii na radnici Brna-středu bylo v noci obviněno devět lidí

Kriminalisté obvinili v noci na dnešek devět lidí v souvislosti se čtvrteční razii na radnici městské části Brno-střed. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. O návrhu na vazbu má státní zástupce rozhodnout dnes. Obvinění padla z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Budova radnice v Dominikánské ulici je uzavřená i dnes, na bráně přibyla informace, že na podatelnu mohou lidé vyrazit do Měnínské ulice.

"Kriminalisté zajišťovali důkazy k podezření z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek zadávaných Úřadem městské části Brno - střed a v této souvislosti bylo ve večerních a nočních hodinách ze čtvrtka na pátek obviněno devět osob," uvedl Ibehej. Nebyl obviněn nikdo s imunitou, řekl pro Deník N vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan. Znamená to, že mezi nimi není ani místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, se kterým policie ve čtvrtek také mluvila.

Městský soud v Brně zatím podle mluvčí Petry Hovorkové neeviduje žádné návrhy na vazbu. "Dle mých aktuálních informací by měly případné návrhy dojít až během sobotního dne, kdy by o nich mělo být také rozhodnuto," uvedla Hovorková.

Policisté ve čtvrtek zasahovali v úřadu od časných ranních hodin zhruba do dnešních 3:00, poté podle tajemníka úřadu Petra Štiky práci přerušili. "Bylo mi řečeno, že se bude pokračovat. Nevím, jak dlouho to potrvá, budovu v Dominikánské ale ještě dnes necháme uzavřenou po celý den. Máme zde navíc vytahané věci, stoly s podklady na chodbách," řekl ČTK Štika. Ostatní pracoviště budou otevřená.

NCOZ od čtvrtečního rána zasahovala na vícero místech v zemi ve dvou oddělených případech. "Souběžně s touto trestní věcí probíhalo dokumentační zajišťování důkazů v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na některých dalších místech souvisejících s rozhodováním uvedeného úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této samostatně vedené trestní věci nebyla žádná osoba obviněna," sdělil Ibehej.

Detektivové přišli do pražského sídla firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém v Česku, bytu ředitele Kapsch, sídla ÚOHS v Brně, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi a v Prostějově k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi.

Policie podezřívá podle serveru Novinky.cz předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného. Podle serveru to vyplývá z příkazu k prohlídce, který zmiňuje i místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou.

Radnice Brna-středu byla celý čtvrtek zavřená. Policisté zasahovali také ve Správě nemovitostí v Měnínské ulici, která pod radnici spadá.

Podle některých médií policisté zadrželi radního, někdejšího místostarostu a člena dozorčí rady státního podniku ČD Cargo Jiřího Švachulu (ANO). Švachula působí podle serveru Lidovky.cz na ÚOHS jako člen rozkladové komise pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek v Brně.

ODS chce v rámci Brna-.středu svolat koaliční jednání

Brněnská ODS chce v rámci radnice Brna-středu svolat koaliční jednání. Uskutečnit by se mělo zkraje týdne. ČTK to dnes řekl předseda oblastního sdružení a zastupitel městské části Robert Kerndl. Na radnici funguje koalice složená z ODS, ANO a KDU-ČSL. Od čtvrtka v úřadu zasahuje policie.

Kerndl řekl, že vychází z informací oficiální tiskové zprávy policie. "Na příští týden budu iniciovat koaliční jednání. Chci si vyslechnout kolegy z ANO a také z KDU-ČSL, se kterými jsme v koalici. Chci, abychom se potkali a celou tu situaci zanalyzovali a zjistili jejich postoj k dalšímu fungování na radnici," řekl na dotaz ČTK. Setkání by se podle něj mělo uskutečnit v pondělí, nejpozději v úterý, záleží na časových možnostech aktérů.

Zásah policie na Brně-středu od rána nepokročil

Policie zatím nenavázala na čtvrteční šetření na radnici Brno-střed, které přerušila dnes v brzkých ranních hodinách. Policisté v budově úřadu hlídkují, podklady zůstávají zapečetěné v místnostech, čeká se na dokončení zásahu. ČTK to řekl tajemník úřadu Petr Štika. Budova v Dominikánské ulici je pro veřejnost uzavřená i dnes, ostatní samostatné budovy úřadu jsou v provozu.

Policisté ve čtvrtek zasahovali v úřadu od časného rána zhruba do dnešních 3:00, poté podle Štiky práci přerušili. "Stav je od té doby stálý, čekáme, až policie dokončí šetření. Jsme ve fázi, kdy jsme vyhledali všechny potřebné podklady, nyní je potřeba, aby to policie všechno sepsala, zdokumentovala do spisu a vyhotovila protokol," uvedl Štika.

Zajištěné podklady jsou podle něj zapečetěné. "Co jsme měli uloženo vyhledat, to jsme vyhledali. Jde o nějaké množství šanonů. Většina toho je ale v elektronické podobě, ty jsme poskytli všechny, vůbec netuším, co policii z toho bude zajímat," doplnil Štika.

Antimonopolní úřad dnes normálně pracuje, zásah policie skončil

Budova Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je po čtvrtečním celodenním policejním zásahu dnes od rána přístupná veřejnosti, úředníci se mohli vrátit k práci. Zpravodajka ČTK se na místě přesvědčila, že je běžně přístupná podatelna úřadu, která ve čtvrtek nefungovala. Předseda ÚOHS Petr Rafaj ve čtvrtek na úřadu nebyl a není zřejmé, zda přijde dnes, řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

"Pan předseda včera (ve čtvrtek) na úřad nepřišel, zda přijde dneska, zatím netuším. Nemáme žádné informace o tom, že by byl někdo z úřadu obviněn," řekl ČTK Švanda. Rafaj nebyl ve čtvrtek k zastižení. Podle informací ČTK nemohli pracovníci antimonopolního úřadu po celý čtvrtek používat počítače, a chod úřadu tak byl zcela ochromen.

Rafaj podle zjištění ČTK nepobýval v posledních dnech ani v místě svého trvalého bydliště v Dobré na Frýdecko-Místecku. "Bývá tady už jen občas. Jednou za měsíc přijede na víkend," řekl ČTK jeden ze sousedů. V rodinném domku podle něj bydlí Rafaj sám. Dřív tu ale žil s manželkou a dcerou. Policie tu podle sousedů ve čtvrtek nebyla. "Přijeli jen čtyři lidi. Ti ale tvrdili, že jsou návštěva. Pan Rafaj s nimi nebyl," řekl soused.

Národní centrála proti organizovanému zločinu v noci na dnešek uvedla, že v prostorách ÚOHS zajišťovala důkazy. "Probíhalo dokumentační zajišťování důkazů v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na některých dalších místech souvisejících s rozhodováním uvedeného úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této samostatně vedené trestní věci nebyla žádná osoba obviněna," sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Podle serveru Novinky.cz policie podezřívá předsedu Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného. Podle serveru to vyplývá z příkazu k prohlídce, který zmiňuje i místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou.