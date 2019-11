Barth Racing se vrací na Rallye Dakar, nasadí Tůmu na čtyřkolce

Pardubice - Závodní tým Barth Racing se po roční přestávce opět představí na Rallye Dakar. Na start legendární soutěže se v jeho barvách tentokrát postaví jen jeden muž, Zdeněk Tůma se zapojí do závodu čtyřkolek.

"Naše šance jsou vysoké. Zdeněk při obou startech Dakar dokončil, neustále se zlepšoval. Už má zkušenosti a v dunách je navíc velmi silný. Věřím, že se může dostat i k první pětce," uvedl šéf stáje Michal Burkoň v tiskové zprávě.

Dosavadním Tůmovým maximem je 12. místo v roce 2017, o rok později byl patnáctý. "Trasa má být dlouhá šest tisíc kilometrů, s přejezdy až devět tisíc kilometrů. Start bude na březích Rudého moře, pak nás čekají hory, kamenité cesty a šotoliny. Předpokládám, že to bude něco podobného jako v Maroku. Ta druhá polovina, až se dostaneme k Rijádu, povede prakticky stále v písku. To by mi mělo sedět," uvedl Tůma.

Nadcházející ročník Dakaru se uskuteční poprvé v Saúdské Arábii, kam se rallye přesunula z Jižní Ameriky. Start je na programu 5. ledna.