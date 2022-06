Bárta si dojel už pro sedmý domácí titul z časovky, závod žen vyhrála Slámová

Kovářov (Písecko) - Cyklista Jan Bárta si na společném mistrovství Česka a Slovenska v jihočeském Kovářově vyjel už sedmý domácí titul v časovce. Druhý byl vítěz loňského silničního závodu Michael Kukrle, třetí Jakub Otruba. Obhájce prvenství ze souboje s chronometrem Josef Černý dojel dnes sedmý. V kategorii jezdců do 23 let potvrdil roli favorita Mathias Vacek, mezi ženami vyhrála překvapivě Denisa Slámová.

Sedmatřicetiletý kyjovský rodák Bárta, který patří dlouhodobě k nejlepším českým profesionálům, se radoval z časovkářského zlata naposledy v roce 2019. Předtím triumfoval čtyřikrát za sebou v letech 2012 až 2015 a v roce 2017. Loni ve slovenských Bánovcích nad Bebravou i předloni v Mladé Boleslavi skončil shodně druhý.

"Na závod jsem byl dobře připravený. Úvodních pět kilometrů nebylo úplně ideálních, trochu jsem si musel povolit, ale pak jsem se dostal do dobrého tempa a až do cíle už to bylo dobré. Už po prvním mezičase jsem věděl, že mám náskok, což mě povzbudilo. Ostatní ztráceli, takže jsem tušil, že pokud pojedu vyrovnané tempo, dopadne to nejlépe, jak může," uvedl Bárta.

Na téměř 40 kilometrů dlouhé trati dominoval Bárta během své jízdy od začátku až do konce. Zvládl ji v čase 49:30, Kukrle zaostal o více než půl minuty, Otrubovo manko na vítěze činilo 54 sekund.

"Rozjel jsem si to v pohodě, abych se v tom horku příliš neuvařil a konečně mi to letos vyšlo. Byla to trať nahoru dolů, což mi sedělo. Pořád se mi dařilo držet slušné tempo. S Jakubem Otrubou jsme nejdříve jeli vyrovnaně, Honza Bárta nám od začátku ujížděl. V týmu jsme spokojení," pochvaloval si Kukrle.

"Byla to poctivá časovka, část proti větru a z obrátky zpět do kopce s větrem do zad. Celou časovku jsem jel konstantně. Neměl jsem žádný lepší moment ani krizi a stačilo to na třetí místo. Kdybych porazil Kukrleho a Bártu, byl bych ještě spokojenější, ale jsou to moje první stupně vítězů v časovce v elitní kategorii, takže jsem spokojený," uvedl Otruba.

Totální nadvládu nejlepšího tuzemského týmu Elkov Kasper podtrhli čtvrtý Adam Ťoupalík a pátý Michael Boroš. Černému závod nesedl, na Bártu ztratil přes čtyři a půl minuty.

Předloňský juniorský evropský šampion Vacek zvítězil na stejně dlouhé trati, jakou absolvovali i muži v elitní kategorii, o minutu a 20 sekund před Petrem Kelemenem. Dvacetiletý talent tak navázal na čtyři roky starý triumf z mistrovské časovky v juniorské kategorii, tehdy vyhrál rovněž před Kelemenem.

Berounský rodák si připsal další úspěch v sezoně, v jejímž úvodu vybojoval senzační etapové vítězství v závodu WorldTour Kolem SAE. Do elitního seriálu v dalším průběhu sezony již nemohl zasáhnout, protože jeho tehdejší tým Gazprom-RusVelo byl po ruské invazi na Ukrajinu z mezinárodních akcí vyloučen a přerušil činnost..

Jednadvacetiletá Slámová získala první domácí triumf těsně před Nikolou Bajgerovou, třetí byla Petra Ševčíková. Obhájkyně prvenství Nikola Nosková skončila v Kovářově čtvrtá.

Slámová výrazně vylepšila páté místo z loňské časovky ve slovenských Bánovcích nad Bebravou. Závodnice týmu Cyklotrenink zvládla trať dlouhou 19,8 kilometru v čase 29:52 a vyhrála jen o půl sekundy před Bajgerovou.

"Jezdím s trenérem dva roky, tohle je úplně neuvěřitelné. Cílem byla bedna. První místo by mě vůbec nenapadlo," řekla Slámová České televizi. "Trať mi sedla. Bylo tam hodně kopců. Rovinaté časovky mi moc nevyhovují," dodala závodnice, která se dříve věnovala atletice.

Třetí Ševčíková zaostala o takřka 43 sekund, dalších téměř pět sekund ztratila Nosková.

Mezi juniorkami byla nejlepší Eliška Kvasničková, juniorskou časovku vyhrál Pavel Novák.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Kovářově - časovka: Muži (39,4 km): 1. Bárta 49:30, 2. Kukrle -31, 3. Otruba -54, 4. A. Ťoupalík -2:16, 5. Boroš (všichni Elkov Kasper) -2:36, 6. Jakoubek (ATT Investments) -3:22. Ženy (19,8 km): 1. Slámová (Cyklotrenink) 29:52, 2. Bajgerová (Force KCK Zlín) stejný čas, 3. Ševčíková (Dukla Praha) -43, 4. Nosková (Lawi junior team) -47, 5. Burlová (Lotto Soudal) -53, 6. Hájková (BePink) -56. Muži do 23 let (39,4 km): 1. M. Vacek (Příbram-Fany Gastro) 49:51, 2. Kelemen (Tudor Team) -1:20, 3. J. Ťoupalík (Elkov Kasper) -1:54. Junioři (19,8 km): 1. Novák (Ciclistica Trevigliese) 25:53, 2. Telecký (Favorit Brno) -7, 3. Kadlec (Dukla Praha) -53. Juniorky (19,8 km): 1. Kvasničková (SportRaces Cycling) 29:45, 2. Němcová (Sportcomplex Břeclav) -1:29, 3. Slaníková (Roman Kreuziger Cycling Academy) -1:55.