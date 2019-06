Bárta si dojel na Evropských hrách pro časovkářský bronz

Minsk - Cyklista Jan Bárta získal na Evropských hrách v Minsku bronzovou medaili v časovce. Jakub Otruba dojel na trati dlouhé 28,6 kilometru na osmém místě, vyhrál domácí Bělorus Vasil Kirijenko. Česká výprava tak má na kontě již sedm medailí stejně jako při premiéře Evropských her před čtyřmi roky v Baku.

Čtyřiatřicetiletý Bárta, pětinásobný český mistr v časovce a sedmý muž z této disciplíny na MS 2012, ztratil na Kirijenka 37 sekund. Od stříbrného Portugalce Nelsona Oliveiry ho dělilo devět vteřin, čtvrtého Ryana Mullena z Irska za sebou naopak jezdec stáje Elkov-Author nechal o necelou sekundu.

Sedmatřicetiletý Kirijenko vyhrál časovku i před čtyřmi lety v Baku, z téhož roku má rovněž titul mistra světa. Bárta byl sice na úvodním mezičasu na devátém kilometru o sedm sekund lepší a vedl, ale nasazené tempo neudržel. Těsný souboj o bronz s Mullenem nicméně nakonec zvládl.

"Znal jsem mezičasy Kirijenka a snažil jsem se jet podle toho. Ze začátku jsem se snažil jet rychle, ale nepřepálit. Letos mi ale chybí dlouhé časovky a musel jsem trošku zpomalit. Možná jsem mohl začít trochu pomaleji, ale třetí místo je dobré. Placka se počítá," usmíval se Bárta v cíli. Na těsný odstup za sebou příliš nehleděl. "Ani nevím, že je čtvrtý za mnou o sekundu. Ono je to ale nakonec stejně jedno," podotkl.

Zkušený cyklista patří mezi kvalitní časovkáře, na medaili proto pomýšlel již před startem. "Koukal jsem na startovní listinu, ale snažil jsem se to vytěsnit a soustředit se na časovku," řekl Bárta. "Úspěch z Minsku řadím hodně vysoko. Jsem několikanásobný mistr republiky, ale tohle je větší závod. A přece jen mám medaili. Na světě jsem byl sedmý, což je hezké, ale bez medaile. S tou je to něco jiného, speciálního," dodal.

Z dvojice českých cyklistek byla v časovce o jedno místo lepší 23. Nikola Nosková, Jarmila Machačová za ní zaostala o šest sekund. S více než minutovým odstupem zvítězila Švýcarka Marlen Reusserová.

"Časovka byla profilově hodně rovinatá a docela dost foukalo, což pro mě nebylo úplně ideální. Navíc bylo docela vedro. Myslím si ale, že i s ohledem na tréninkový výpadek, který jsem měla, to bylo docela dobré," řekla Nosková.

Úspěšně do soutěží v Minsku vstoupil rychlostní kanoista Martin Fuksa. Český reprezentant s téměř sekundovým náskokem vyhrál svou rozjížďku na trati 1000 metrů a postoupil přímo do středečního finále, ve kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z předešlých her v Baku.

"Chtěl jsem postoupit, ale říkal jsem si, že jestli dojedu první nebo druhý, je jedno. Stejně bych jel ve střední dráze. Ale od začátku jsem vedl, tak jsem si řekl, že bych to chtěl dotáhnout do vítězného konce, a to se povedlo," řekl Fuksa.

Také na deblu společně s mladším bratrem Petrem postoupili přes semifinále na kilometrové trati do bojů o medaile. "Věděl jsem, že se nám to může podařit, a jsem hrozně rád, že to vyšlo. Je vidět, že když nám to hezky jede, tak na další kluky máme. Teď se těším na naše první společné velké finále," řekl Fuksa.

Další čeští reprezentanti do medailových bojů postoupit nedokázali. Kajakáři Jakub Špicar a Anna Kožíšková se představí ve finále B.

Medailovou sbírku v Bělorusku nerozšířili střelci Filip Nepejchal a Nikola Mazurová, kteří nepostoupili z kvalifikace v soutěži smíšených dvojic na 50 metrů z malorážky.

Porážkou ve druhém zápase skončil turnaj pro boxera Jana Mužíka, který prohrál v kategorii do 81 kg s Belgičanem Zaidem El Mohorem 0:5 na body. "Byl pohyblivější než já, což asi rozhodlo. Pro mě to byl první velký turnaj a jsem rád, že jsem se nepřijel jen zúčastnit a alespoň jednou jsem postoupil. Mrzí mě, že jsem vypadl, ale svedl jsem s ním pěkný zápas. Věřím, že ještě půjdu nahoru," řekl Mužík.

Evropské sportovní hry v Minsku: -------- Badminton: Muži: Dvouhra - skupina H: Burested (Švéd.) - Ludík (ČR) 2:1 (16, -11, 12). Čtyřhra - skupina C: Kaisti, Larkimo (Fin.) - Janáček, Švejda (ČR) 2:0 (20, 12). Ženy: Dvouhra - skupina B: Tomalová (ČR) - Popeová (Lot.) 2:0 (15, 6). Dvouhra - skupina B: Tomalová (ČR) - Popeová (Lot.) 2:0 (15, 6). Smíšená čtyřhra: Skupina A: Burkartová, Schaller (Švýc.) - Bášová, Bitman (ČR) 2:1 (-16, 19, 16). Box: Muži: Do 81 kg - osmifinále: El Mohor (Belg.) - Mužík (ČR) 5:0. Gymnastika: Aerobik - družstva: 1. Rusko 22,250, 2. Bulharsko 22,186, 3. Rumunsko 22,083, ...6. ČR (Bernátová, Karlíková, Hanzalová, Kočová, Kudláčková) 19,616. Silniční cyklistika: Muži: Časovka (28,6 km): 1. Kirijenko (Běl.) 33:03, 2. Oliveira (Portug.) -28, 3. Bárta -37, ...8. Otruba (oba ČR) -1:43. Ženy: Časovka (28,6 km): 1. Reusserová (Švýc.) 36:17, 2. Blaaková (Niz.) -1:15, 3. Simmondsová (Brit.) -1:27, ...23. Nosková -4:45, 24. Machačová (obě ČR) -4:51. Skoky na trampolíně: Muži: 1. Gončarov (Běl.) 60,045, 2. Melnik (Rus.) 59,435, 3. Ganchinho (Portug.) 58,660, ...v kvalifikaci 24. Sült (ČR). Sportovní střelba: Smíšená družstva: 50 m malorážka vleže: 1. Christenová, Lochbihler (Švýc.) 209,5, 2. Peerová, Pickl (Rak.) 206,6, 3. Choroševová, Grigorjan (Rus.), ...v kvalifikaci 23. Mazurová, Nepejchal, 25. Brabcová, Nymburský (všichni ČR). Stolní tenis: Smíšená čtyřhra: Finále: Soljaová, Franziska (3-Něm.) - Szöcsová, Ionescu (6-Rum.) 3:0 (4, 4, 4), o 3. místo: Gasnierová, Flore (4-Fr.) - Balážová, Pištej (1-SR) 3:1 (-6, 11, 8, 6).