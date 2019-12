Bárta: I další generace budou mít v Abúsíru co objevovat

Praha - Egyptologie za posledních 30 let udělala velký skok a rozvinula i díky českým egyptologům spolupráci s řadou oborů. Pyramidové pole v Abúsíru, kde Češi zkoumají, za tu dobu vydalo desítky významných objevů. Mnohé památky ale přesto čekají na další generace, řekl v rozhovoru s ČTK ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.

Letos na podzim čeští egyptologové v Abúsíru dva měsíce pracovali v údolním chrámu panovníka Niussera a v nekrálovském pohřebišti na rozhraní Abúsíru a Sakkáry. "Tam se nacházejí hrobky již vykopané, ale v podstatě nepublikované," uvedl Bárta.

Součástí byly i restaurátorské práce. "Jeden z takových větších projektů byl v hrobce princezny Chekeretnebtej, což je objev profesora Vernera z 80. let. Je to také hrobka, která bude příští rok na výstavě Sluneční králové v Národním muzeu," upozornil. Do Prahy by na jaře podle jeho slov měly putovat nejvýznamnější nálezy z téměř šesti dekád působení českých expedic v Abúsíru.

Bárta řekl, že Československý egyptologický ústav byl už v 80. letech průkopníkem v používání geofyzikálních metod, dnes je spolupráce s odborníky z přírodovědných i technických oblastí obrovská. "Daří se využívat 3D technologie, nové formy geofyzikálního průzkumu, satelitní snímkování či antropologické a paleoekologické projekty," popsal Bárta.

Díky průzkumům území i literatuře Bárta nicméně míní, že 70 až 80 procent nekropole je stále neodkryto. "To je velice pozitivní zpráva pro ty, kteří přijdou po nás," dodal vědec, který vede také průzkumy v Súdánu. Tam jsou podmínky mnohem náročnější než v Egyptě. "Pracovali jsme i v 50 stupních ve stínu, přes noc je i 40 stupňů. Tam, kde jsme, neexistuje technologické zázemí, často se spí pod nebem, chybí infrastruktura," uvedl. Súdán je ale podle něj archeologicky nesmírně zajímavá země. "Povoluje vývoz vzorků k vědecké práci, to je obrovský rozdíl oproti Egyptu," řekl. Dodal, že súdánské památky jsou velmi cenné, byť proti egyptským ne tak dobře zachované.

Radost z objevu podle Bárty nepřijde okamžitě. "I při objevu něčeho unikátního, například souboru soch či nepravých dveří, musíte zajistit stabilizaci, zafixování barev, konzervaci, dokumentaci... Radost se dostaví až po několika dnech, když víte, že památka je v bezpečí," uvedl. Budoucnost egyptologie a archeologie podle něj leží jak ve výborné práci, tak v její prezentaci. Egyptologii a archeologii vidí jako strategické vědy pro současnost i díky srovnávacím poznatkům o vývoji civilizací. "Snažíme se, aby naši nástupci patřili k nejlepším. Neexistuje pohodlná cesta ke zabezpečení a slávě oboru. Nebo alespoň já ji neznám," dodal.

sar jw