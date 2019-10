Bárta by měl obdržet cenu Česká hlava, projedná to vláda

Ilustrační foto - Novým prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy po Martinu Kovářovi, který na funkci rezignoval v souvislosti s plagiátorskou kauzou, by se měl stát egyptolog Miroslav Bárta (na snímku z 8. ledna 2018). Uvedl to server Info.cz. Potvrdil to rektor univerzity Tomáš Zima. ČTK/Šimánek Vít