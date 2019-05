Washington - Šéf právního výboru americké Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler dnes dal ultimátum ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, aby do pondělí zpřístupnil necenzurovanou zprávu Roberta Muellera o ruském vměšování do amerických voleb a údajných pokusech Bílého domu mařit vyšetřování. Téměř pětisetstránkový dokument by měl Barr bez úprav a v plném znění členům výboru zpřístupnit do pondělí 15:00 SELČ. Pokud se tak nestane, bude Barr obviněn z pohrdání Kongresem.

Právní výbor "přikročí k proceduře pohrdání Kongresem a podnikne další právní kroky," pohrozil Nadler v dopisu ministrovi spravedlnosti, pokud se žádosti sněmovního výboru nepodřídí. Barrovy vztahy se členy výboru, ovládaného opozičními demokraty, jsou napjaté od čtvrtka, kdy se ministr odmítl dostavit na slyšení věnované Muellerově zprávě. Barr, který den předtím podstoupil obdobné slyšení v Senátu, svou neúčast odůvodnil procedurálními důvody.

Demokraté, kteří mají od loňských kongresových voleb ve Sněmovně reprezentantů většinu, se všemožně snaží získat k Muellerově zprávě neomezený přístup, kterému se vláda prezidenta Donalda Trumpa zatím usilovně brání. Barr zveřejnil nejprve čtyřstránkový výtah, později znění se začerněnými pasážemi.

Úsilí demokratů dostat se k plnému textu posílilo nedávno zjištění amerických novinářů, že autor zprávy Robert Mueller není spokojen se způsobem, jakým ministr Barr jeho zprávu prezentuje. Demokraté mají podezření, že ministr Trumpa chrání před obviněním, že brání průchodu spravedlnosti, což by mohlo vyvolat ústavní žalobu s fatálním následky pro Trumpovo politické přežití.