Baroš si po vyloučení v poháru jeden zápas nezahraje

Praha - Útočník Milan Baroš má po vyloučení ve finále poháru automaticky zastavenou činnost na jeden zápas. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se jeho případem zabývala, ale zatím nerozhodla a čeká na případný protest Baníku Ostrava, na který má ostravský celek čas do pátečního poledne.

Baroš byl ve středečním utkání se Slavií (0:2) náhradníkem, přesto byl ve 38. minutě vyloučen. Bývalý český reprezentant po doporučení čtvrtého rozhodčího dostal od hlavního sudího červenou kartu za to, že v návalu vzteku poškodil střídačku.

"Milan Baroš má díky rozhodnutí na hrací ploše v podobě udělené červené karty automaticky zastavenou závodní činnost. Disciplinární komise však nemohla na dnešním zasedání rozhodnout, protože zástupci klubu sdělili, že vážně zvažují podání protestu, na který mají čas do pátečního poledne," uvedl v tiskové zprávě předseda komise Richard Baček.

Baník za současné situace nebude moci kvůli automatickému trestu Baroše nasadit do posledního kola nadstavby ve skupině o titul. "Disciplinární komise je připravena rozhodnout i formou per rollam bezprostředně poté, co bude o případném protestu rozhodnuto, nebo nebude-li nakonec podán," přidal Baček.

Ostrava se v neděli představí v Plzni a bude na dálku bojovat s Libercem o páté místo v tabulce. S ním je spojená účast v kvalifikačním utkání o předkolo Evropské ligy s vítězem prostřední nadstavbové skupiny, který vzejde z dvojice Zlín - Mladá Boleslav.

Disciplinární komise na dnešním zasedání také zastavila řízení s Karlem Soldátem z Příbrami, který podle komise rozhodčích v utkání skupiny o záchranu s Opavou neprávem dostal za nafilmovaný pád druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Obránce může nastoupit v závěrečném kole proti Dukle, ve kterém bude středočeský celek bojovat o vyhnutí se baráži.

"K přestupku v dané situaci reálně vůbec nedošlo, protože podle komise rozhodčích měl správně být naopak nařízený pokutový kop, jednalo se tedy o zjevnou chybu rozhodčího. Podobně jako v případě s Josefem Hušbauerem při nedávném derby proto komise přistoupila ke zrušení druhého napomenutí a současně udělené červené karty," vysvětlil Baček.

Vyhodit hráče jako Baroš ze střídačky je hloupost, řekl Páník

Podle trenéra ostravských fotbalistů Bohumila Páníka byli rozhodčí ve finále MOL Cupu příliš úzkoprsí, když v závěru prvního poločasu po inkasovaném gólu z penalty vyloučili mimo hru ostříleného útočníka Milana Baroše, který byl na střídačce. Hlavní sudí Petr Ardeleanu do zápisu o utkání uvedl, že bývalý reprezentant poškodil kryt lavičky.

"Nevím, co se dělo na lavičce. Já za záda nevidím, díval jsem se na hřiště. Myslím, že rozhodčí byli příliš úzkoprsí. Podle mě je to prostě hloupost vyhazovat takového hráče ze střídačky," řekl novinářům Páník po prohře 0:2.

Baroše stejně jako jeho spoluhráče naštval verdikt sudího Ardeleanua, který v 36. minutě po drobném kontaktu ostravského Václava Procházky s Michaelem Ngadeuem nařídil pro slávisty penaltu. Z ní Tomáš Souček otevřel skóre. Na Barošovo chování na lavičce podle všeho hlavního sudího upozornil čtvrtý rozhodčí Jiří Houdek.

"Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování, poškození vybavení hřiště (lavičky příslušníků družstva). Několikanásobné udeření pěstí do krytu lavičky v přerušené hře, čímž došlo k jejímu poškození," uvedl po utkání Ardeleanu do zápisu.

Baroš před finále doléčil zranění a kouč Páník ho chtěl nasadit do druhého poločasu. Sedmatřicetiletý útočník však obdržel červenou kartu stejně jako v podzimním ligovém duelu ve Vítkovicích, kde za úder loktem musel v 16. minutě předčasně pod sprchy. Baník tehdy i tak v oslabení zvítězil 2:1.

"Byl plán, že Baroš a Diop půjdou ve dvojici. Milan má zkušenosti proti takovým hráčům. Spoléhal jsem na to, že ve druhé půli zatlačí do stoperů, znejistí hru Slavie. Ale bohužel rozhodčí nás předešel," prohlásil Páník.

K penaltě se nechtěl vyjadřovat. "Penalta nás srazila dolů. Rozhodčí ji pískl. My to máme 60 metrů, takže nevidíte, co se dělo. Od toho jsou tam jiní," prohlásil Páník.