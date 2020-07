Baroš se vyjádří k budoucnosti, kariéru nejspíš uzavře - video

Ostrava - Fotbalista Milan Baroš se dnes vyjádří ke své budoucnosti. Osmatřicetiletý ostravský útočník, jemuž vypršela smlouva s Baníkem, svolal na odpoledne na Bazaly tiskovou konferenci. Očekává se, že na ní oznámí ukončení aktivní kariéry.

S 41 góly je Baroš druhým nejlepším střelcem v historii české reprezentace po Janu Kollerovi. Vrcholem jeho kariéry v národním mužstvu bylo mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, kde se stal nejlepším střelcem turnaje a členem All stars týmu. Čeští fotbalisté tehdy vypadli v semifinále.

Za Baník hrál Baroš od 11 let, v roce 2001 ho za téměř 200 milionů korun koupil Liverpool. S tím dokázal triumfovat i v Lize mistrů. Hrál rovněž za Aston Villu, Olympique Lyon, Portsmouth, Galatasaray Istanbul a Antalyaspor, v české lize před návratem do Ostravy nastupoval za Mladou Boleslav a Liberec. V této ligové sezoně odehrál 16 zápasů a dal jeden gól, Baníku pomohl do skupiny o titul.