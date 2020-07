Baroš končí s fotbalem, kvůli achilovkám už nemůže hrát

Ostrava - Fotbalista Milan Baroš po této sezoně ukončí v 38 letech aktivní kariéru. Kapitán Baníku, vítěz Ligy mistrů z roku 2005 a druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace to dnes oznámil na tiskové konferenci v Ostravě. Důvodem jsou chronické zdravotní problémy, které ho v posledních měsících provázejí.

Nejlepší střelec mistrovství Evropy 2004, na němž s českou reprezentací došel do semifinále, měl v posledních sezonách opakované problémy s achilovkou a lýtkovým svalem. Ty mu znemožňovaly hrát i trénovat.

"Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se se mnou táhnou už dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že už nemůžu hrát ani trénovat," řekl Baroš, spolu s Vladimírem Šmicerem první český vítěz Ligy mistrů v barvách Liverpoolu.

Odchovanec Baníku, který za něj v roce 2001 dostal od Liverpoolu přibližně 180 milionů korun, ještě odehraje poslední zápasy aktuální sezony. Pak si chce od fotbalu odpočinout. "Potřebuju si odpočinout, budu s rodinou a věcem nechám volný průběh. Nějaké nabídky i své představy, co bych chtěl dále dělat, mám, ale čas mě netlačí," řekl Baroš.

Rodák z Vigantic je s 41 góly po Janu Kollerovi druhým nejlepším střelcem české reprezentace. Zazářil hlavně na Euru 2004, kde byl s pěti brankami nejlepším střelcem turnaje. Z tehdejšího týmu tak po Barošově rozloučení zůstane ve vrcholovém fotbalu už jen jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Rok poté vyhrál Baroš s Liverpoolem Ligu mistrů, pak působil také v Aston Ville, Portsmouthu, Lyonu, Galatasarayi Istanbul a Antalayasporu. V české lize vedle Baníku oblékal dres Liberce a Mladé Boleslavi, celkem v nejvyšší domácí soutěži odehrál 202 zápasů a dal 56 gólů. V reprezentaci sehrál 93 utkání a vstřelil 41 branek.

"Věděl jsem, že to jednou přijde. Měl jsem ty myšlenky už vloni v létě, ale pořád jsem to ještě nějak protahoval. Ale na podzim jsem byl už více zraněný než zdravý a pokračovalo to hned v zimní přípravě. Nějak to k tomu konci samospádem směřovalo. Než bych o tom přemýšlel, tak to k tomu tím zdravotním stavem dospělo," prohlásil Baroš.