Ostrava - V závěru podzimu kapitán Milan Baroš chyběl fotbalistům Ostravy kvůli zranění, ale před startem ligového jara už je zdravotně v pořádku a připraven naskočit do hry. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentační útočník věří, že Baník udrží pozici v první šestce, která bude hrát nadstavbovou skupinu o titul a poháry. Po podzimu figurují Slezané nečekaně na třetím místě tabulky.

"Laťku jsme na podzim nasadili vysoko, obhajoba je vždycky těší. Do sezony jsme šli s tím, že chceme skončit do desátého místa. Zatím to vychází, ale musíme to ještě potvrdit. Na jaře na nás budou všichni více nachystaní. Nebude to jednoduché, ale věřím, že si s tím poradíme a že se v té první šestce udržíme," citoval Baroše klubový web z dnešního setkání s novináři.

Zkušený hráč se těší na nový herní formát. Po 30 kolech se tabulka rozdělí na třetiny a kluby bude ještě čekat nadstavba. "Je to něco nového. Zažil jsem to i v Turecku, tam se ale body půlily, tady to zůstává. Pokud se udržíme v horní šestce, bylo by to fajn a hráli bychom další parádní zápasy. Myslím, že to pro diváky bude zajímavější," podotkl Baroš.

Historicky druhý nejlepší střelec české reprezentace poslední dvě podzimní kola nehrál, ale nyní už je zcela fit. "Já se cítím dobře. Na umělce jsem doma v lednu raději nehrál, protože tam bych nechal achilovky a lýtka a byl bych půl roku mimo. V Turecku jsem sehrál tři poločasy v přípravě a těším se na ligu. Doufám, že se nachystám na první ligový zápas nejen já, ale hlavně celé mužstvo," prohlásil Baroš.

V 37 letech zatím na fotbalový důchod nepomýšlí. "Říkal jsem, že dokud budu zdravý a bude mě to bavit, budu hrát. Zatím to tak je i díky super partě, výsledkům. Nálada je pozitivní, jen aby to vydrželo," doplnil Baroš.

Jeho celek v zimě příliš změn v kádru neudělal, jedinou výraznou posilou je ofenzivní záložník či útočník Nemanja Kuzmanovič. "Vždy je výhoda, když do mužstva moc nesaháte. To jsme prožili vloni v zimě, kdy přišlo pět šest nových hráčů a trvalo dva až tři měsíce, než se to sehrálo. Jaro jsme pak dohráli obstojně a podzim jsme uhráli fantasticky. To teď nic ale neznamená. Začínáme na Dukle, která hraje o to, o co my vloni," dodal Baroš.