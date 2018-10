Ostrava - Ostravský fotbalista Milan Baroš dostal za vyloučení v ligovém utkání se Slavií a následné vulgární reakce k rozhodčím zákaz startu v pěti zápasech. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mu zároveň udělila pokutu 150 tisíc korun.

Šestatřicetiletý Baroš byl vyloučen v 15. minutě nedělního zápasu za tvrdý faul na Tomáše Součka, kterého ve výskoku zasáhl loktem. Po obdržení červené karty vulgárně urážel rozhodčí Berku a Proskeho. Ve středu se v prohlášení za své chování omluvil a odmítl, že by šel do souboje s cílem protihráče zranit.

"Mrzí mě, jak jsem reagoval, a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňkovi Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat," uvedl Baroš na klubových stránkách.

Komisi tím neobměkčil. Přísný trest dostal zejména za "zvlášť hrubé, urážlivé a hanlivé výroky" a také kvůli tomu, že za podobný přestupek byl potrestán v prosinci 2017 pokutou 100 tisíc.

"Po necelém roce se Milan Baroš dopustil obdobného přečinu vůči rozhodčím. Ve svém chování pokračoval i po vyloučení. Vzhledem k délce a rozsahu hráčova chování po udělení osobního trestu jsme vyhodnotili jeho přečin jako provedený zvlášť hrubým způsobem. Komise neshledala žádnou polehčující okolnost," řekl v prohlášení předseda komise Richard Baček.

Baroš, který na jednání komise dorazil a znovu se omluvil, trest přijal. Přijde kvůli němu o ligové zápasy proti Mladé Boleslavi, Karviné, Teplicím a Plzni, jedno utkání by si měl odpykat ve čtvrtém kole MOL Cupu.

LFA věří, že Barošův trest přiměje i ostatní hráče, aby se vyvarovali podobně urážlivého chování vůči rozhodčím. "Za tento paragraf mohl dostat Milan Baroš trest až na devět měsíců, takže nejde o exemplární trest. Komise se na tomto trestu ale shodla jednomyslně a považuje ho za adekvátní. Věříme, že je dostatečný i na to, že bude mít vliv i na zbytek ligy a že si takové chování už hráči nedovolí," řekl novinářům mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Trest obdržel i fotbalista Sparty Nicolae Stanciu po vyloučení za podražení soupeře mimo hru v utkání s Plzní. Hrát nesmí dva zápasy, přičemž polovinu distancu už si odpykal v poháru.

Jednozápasový trest dostal i olomoucký Šimon Falta, ačkoli komise rozhodčích označila jeho vyloučení v duelu s Libercem za chybu sudího. Disciplinárka ale vycházela ze zápisu o utkání. Změnit verdikt rozhodčího by mohla jen tehdy, pokud by šlo o zásadní pochybení například v totožnosti hráče.

"Musíme vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím. Pokud rozhodčí, a to navíc na základě videa, vyhodnotil situaci na vyloučení, respektujeme to. My bychom mohli zasáhnout pouze tehdy, pokud by došlo k zásadnímu pochybení rozhodčího, pokud by například potrestal jiného hráče nebo pokud by se žádné závadné jednání vůbec nestalo. To není tento případ," vysvětlil Baček.