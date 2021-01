Barometr: Výrobní firmy zvýší letos tržby, loňský propad nevyváží

Praha - České výrobní firmy očekávají, že letos meziročně zvýší tržby o 2,6 procenta. Tento růst však ani ze třetiny nevyváží loňský propad, který v tržbách v průměru činil 8,4 procenta. Téměř čtvrtina společností, konkrétně 23 procent, uvedla, že za loňský rok velmi pravděpodobně vykáže ztrátu. Vyplývá to z Barometru českého průmyslu, který připravilo Národní centrum Průmyslu 4.0. Analýza vychází z dat získaných během 352 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince loňského roku, představena byla na dnešní on-line konferenci.

Malé a střední podniky podle ní snáší krizi hůře než velké korporace. Podle průzkumu si velké firmy letos slibují růst svých tržeb o 3,6 procenta, což je o dva procentní body více než společnosti malé a střední. Analýza dále ukázala, že investiční aktivita výrobních firem letos opět oživí, více než čtvrtina z nich plánuje letos investovat více.

"V tuto chvíli hrajeme s opravdu velkým počtem proměnných, které nám určí vývoj situace v roce 2021. Jak bude pokračovat vývoj pandemie v ČR, který se po uměle vyvolaném optimismu listopadu a prosince 2020 přehoupnul do velmi nepříjemné reality. Jak rychle se podaří proočkovat populaci, což bude mít zásadní vliv na postupný návrat k normálnímu způsobu života. Či zda se ve volebním roce budou realizovat promyšlená pragmatická opatření namísto populistických ve snaze získat co nejvyšší počet voličů," uvedl ředitel Národního centra Průmyslu 4.0. Jaroslav Lískovec.

Podle ředitele Svazu strojírenské technologie Oldřicha Paclíka mohou krizi přežít jen firmy natolik silné, že budou mít dostatek vlastního kapitálu a schopností do budoucna inovovat. "Pro ty tu příležitost bude, zejména pokud budou přicházet na trh s globálně konkurenceschopnými produkty. Problém je, že řada takových firem se orientuje právě například na automobilový nebo letecký průmysl, který je dnes v obtížné situaci," upozornil.

"Investice do inovací, případně do výzkumu a vývoje, mohou v tuto chvíli výrazněji proměnit sortiment a vnitřní procesy podniků, a tím přispět k zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podle toho, jaké množství podniků se hlásí do našich programů podpory výzkumu, vývoje a inovací, vidíme, že tak skutečně činí. Samozřejmě je ale patrné, že investice v tuto dobu jsou zatíženy velikými nejistotami a podniky pečlivě zvažují, do čeho se pustí," doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační lídry, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji takzvaného Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.