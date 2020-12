Barometr: Českým firmám přibyly zakázky, zastavují propouštění

Praha - Českým firmám v posledním čtvrtletí 2020 přibyly zakázky, zastavují propouštění. Zvětšují se ale rozdíly mezi malými a velkými firmami. Vyplývá to z Barometru českého průmyslu, který připravilo Národní centrum Průmyslu 4.0. Analýza vychází z dat získaných během 354 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.

Českým výrobním firmám se v posledním čtvrtletí tohoto roku podařilo získat nové zakázky, což se pozitivně projevilo v jejich fungování a krátkodobé stabilizaci. Aktuálně mají vytížené strojní kapacity na 76,3 procenta a lidské na 88,7 procenta.

Většina firem revidovala personální politiku a své plány přizpůsobila nové situaci. Snížit své kapacity je nucena v příštím období pětina z nich (22 procent), a to v průměru o 8,3 procenta. Stejné procento se chystá naopak své kapacity zvýšit. Pokud to situace na trhu práce dovolí, rády by navýšily počet svých zaměstnanců v průměru o 4,8 procenta. Jsou ale velké rozdíly mezi situací velkých a malých a středních firem, kdy ty velké podniky jsou na tom ve všech parametrech výrazně lépe.

Konec roku přinesl pro český průmysl podle průzkumu mírnou naději a jedno varování. Celkově se výrobním firmám podařilo získat nové zakázky a dočasně stabilizovat své fungování, což vede k zastavení propouštění zaměstnanců - samozřejmě dohromady s vládní politikou na podporu zaměstnanosti.

Vliv na celkově pozitivní konec letošního roku má několik faktorů, z nichž za nejvýznamnější považují představitelé průmyslu úplné neuzavření ekonomiky, zejména výrobních firem, odpovědný přístup podniků ke zdraví svých zaměstnanců a aktivní předcházení šíření nákazy. "V neposlední řadě jde zcela určitě o skutečnost, že jsme malá otevřená ekonomika exportující do celého světa a že Německu se jako našemu nejvýznamnějšímu obchodnímu partnerovi daří dobře," uvedla Alena Burešová z Národního centra Průmysl 4.0.

Rozdíly mezi velkými společnostmi a malými a středními firmami se výrazně zvýšily. Aktuálně mají výrobní podniky nasmlouvány zakázky v průměru na šest měsíců, velké firmy jsou zabezpečeny však více než dvojnásobně než firmy malé a střední.

Pokud jde o situaci v prvním čtvrtletí roku 2021, jsou to opět velké firmy, které jsou optimističtější. Tři pětiny z nich očekávají další zvýšení objemu svých zakázek. Proti tomu malé a střední firmy zvýšení počtu uzavřených kontraktů nepředpokládají (65 procent).