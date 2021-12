Barometr českého průmyslu živě: vánoční bilance vývoje roku 2021

Česká republika stojí na rozcestí. Pandemie covid-19 symbolicky ukončila první vlnu transformace, která nás dostala ze startovní čáry do bodu A. Všichni tušíme, jak by měl vypadat bod B, ale co je pro to nutné udělat? Co očekáváme od nové vlády? Jak na průmysl působí aktuální turbulence v podobě rostoucích cen energií, materiálových a logistických nákladů, úrokových sazeb, inflace...? Jaký dopad budou mít nové energetické regulace?

Národní centrum Průmyslu 4.0 zve ke sledování čtvrtého vysílání unikátního nezávislého diskusního pořadu osobností českého průmyslu – Barometr českého průmyslu IV. 2021 – Vánoční speciál. Odborníci v něm zhodnotí vývoj letošního roku a zamyslí se nad vývojem let dalších. Vánoční speciál můžete sledovat 10. prosince od 10:00.

Pozvání do panelu odborníků přijali:

Jiří Rusnok, guvernér ČNB

Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny a.s.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR

Radek Špicar, vicepresident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Petr Jonák, Head of Corporate Affairs & Sustainability, T-Mobile Czech Republic a.s.

Petr Štěpánek, místopředseda České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální a rektor Vysokého učení technického v Brně

Jiří Bavor, Head of Manufacturing SEE, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Jan Kohout a Jakub Lichnovský, partneři PRK Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Aktuální témata k diskusi

Finanční a rozpočtová udržitelnost jako základ pro stabilitu českého průmyslu

Politika ČNB a její vliv na průmyslové firmy.

Vývoj ceny peněz a ceny investic – co mohou české firmy očekávat? Jaké to bude mít dopady?

Nové podmínky pro investiční úvěry - podmíněnost energetickou udržitelností?

Jak by měla příští vláda nejlépe postupovat v otázce nákladů týkajících se průmyslových firem (výše daní a daňové odpočty na VaV, podpora investic apod.) s ohledem na ekonomickou udržitelnost?

Vývoj v oblasti energií - problém nebo příležitost?

Umíme předpovídat vývoj cen energií? Jaké budou dopady pro český průmysl?

Green Deal - Jaké by měly být úpravy oproti aktuálnímu návrhu Evropské komise a jak se musí podpořit inovace, aby byl v české realitě vůbec zvládnutelný?

Co průmysl potřebuje v této otázce od vlády a jak mohou reagovat firmy, aby daný vývoj využili ve svůj prospěch?

Druhá ekonomická transformace

Jak změnit "myšlení" českého průmyslu?

Co musí vláda přidat do své strategie, aby podpořila další technologický vývoj průmyslu?