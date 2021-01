Barometr českého průmyslu živě: Diskuse osobností o trendech, problémech a jejich řešení

Proinvestovat se z krize – jak, kam, do čeho, za co? Kurzarbeit a pracovní trh. Jak stabilizovat pro český průmysl klíčový segment malých a středních firem? To jsou některá z témat, jimž se bude věnovat první ročník unikátního nezávislého diskusního pořadu osobností českého průmyslu nazvaný Barometr českého průmyslu. Pořad připravilo Národní centrum Průmyslu 4.0. Sledovat ho můžete 13. ledna od 14:00 do 15:30 hodin.

Diskuze bude věnována aktuální situaci průmyslových firem, jejich možnosti investovat. Hosté se také vyjádří k příčině narůstajících rozdílů mezi velkými a malými firmami a navrhnou možnosti řešení, jak těmto podnikům pomoci. Společně ohodnotíme efektivitu státní podpory a budeme se věnovat jmenovitě programu Kurzarbeit, který budí aktuálně různé emoce a dáme ho do souvislosti s opětovným nedostatkem pracovní síly na trhu.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Pozvání do studia přijali:

Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR pro hospodářství

Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR)

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace

Součástí diskuse budou rovněž data získaná během 354 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října – prosince 2020, která souhrnně uveřejníme ve stejnojmenné publikaci Barometr českého průmyslu.